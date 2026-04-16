Uczai critica papel de Galípolo: "passa a mão na cabeça de Campos Neto"

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), fez duras críticas ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, apontando a falta de influência do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre as decisões do chefe da autoridade monetária.

Em conversa com jornalistas do campo progressista nesta quinta-feira (16), Uczai classificou como "lamentável" o fato de Galípolo ‘passar a mão na cabeça do (ex-presidente do BC Roberto) Campos Neto’. A declaração faz referência ao posicionamento recente de Galípolo, que, na última semana, isentou Campos Neto de responsabilidade no caso do Banco Master.

"É lamentável ele não ter mostrado toda a bandalheira do Master", afirmou Uczai.

O deputado também criticou a postura de Galípolo por, segundo ele, não manter diálogo com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por se alinhar ao mercado financeiro da Faria Lima.

"Galípolo não se reúne com ministro da Fazenda, e vai tomar café na Faria Lima", disse, ao também criticar o nível da taxa de juros, atualmente em 14,75%.

Uczai relatou ainda que o presidente Lula "se sente traído" por Galípolo e que Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, também tem críticas ao patamar elevado dos juros. Segundo o líder, as condições macroeconômicas do país — com inflação e câmbio sob controle — não justificam a atual taxa.

De acordo com ele, os juros "deveriam ter começado a cair desde dezembro, mas o presidente e o ministro não conseguem impor".

Nesse contexto, Uczai defendeu que a autonomia do Banco Central deve ser um dos eixos de mudanças estruturais a serem propostos pelo PT. "Diretores e presidente quase não são subordinados ao Congresso e ao presidente", disse.

Como proposta, ele sugere que o mandato do presidente do Banco Central passe a começar dois meses após a posse do presidente da República.