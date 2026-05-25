UE vê risco de estagnação da atividade econômica após conflito no Oriente Médio

247 - Os ministros das Finanças da União Europeia alertaram para o avanço de um cenário de estagflação, combinação entre estagnação econômica e inflação elevada, após os impactos da guerra no Oriente Médio. Segundo as projeções mais recentes da Comissão Europeia, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do bloco deve ficar em 1,1% neste ano, enquanto a inflação alcançará 3,1%, um ponto percentual acima da previsão inicial.

De acordo com a RT Brasil, em reunião realizada na semana passada em Nicósia, no Chipre, o presidente do Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, afirmou que a deterioração econômica tende a se intensificar nos próximos meses. "Junho será pior que maio, e julho pior que junho", declarou.

Choque energético preocupa BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que os preços devem permanecer elevados por um período devido ao choque energético provocado pela guerra. "As medidas devem ser temporárias, específicas e adaptadas a cada situação", declarou ao defender cautela dos governos europeus na adoção de políticas emergenciais.

Um estudo do centro de pesquisas econômicas Bruegel, sediado na Bélgica, apontou que os 27 países da União Europeia já destinaram 10,4 bilhões de euros para reduzir os efeitos econômicos da guerra no Irã.

Segundo o levantamento, 80% desse montante foi direcionado a medidas generalistas, como redução de impostos e descontos em combustíveis, em vez de ações voltadas às famílias mais vulneráveis ou investimentos estruturais em energias renováveis.