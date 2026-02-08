Vorcaro vendeu parte de empresa de jatinhos a fundo da Reag em meio a crise no Banco Master

247 - Enquanto o Banco Master atravessava uma crise, em setembro de 2025, o banqueiro Daniel Vorcaro vendeu parte da empresa Viking, uma holding patrimonial dona de três aeronaves usadas pelo dono do Master, investigado por supostas fraudes contra o sistema financeiro nacional (SFN), informou a Folha de São Paulo na sexta-feira (7).

A venda amontoou a uma fatia de 55% da empresa e o comprador foi o fundo Stern Fundo, gerido pela Reag Trust, por sua vez investigada também por supostas fraudes financeiras.

Apenas um dos jatinhos sob a gestão da Viking possui um valor de mercado de R$ 200 milhões. Pouco após a venda da empresa, as investigações sobre o Master se intensificaram. O documento da venda foi registrado na Junta Comercial de Minas Gerais, segundo o jornal.

A assessoria de imprensa de Vorcaro disse, em nota, que ele ainda é controlador da Viking. "A defesa de Daniel Vorcaro esclarece que a venda de parte da Viking foi realizada ainda em 2024. Ao longo de 2025 ocorreram apenas atos burocráticos e formalizações societárias inerentes à operação. Daniel Vorcaro permanece acionista e controlador da Viking. A operação seguiu critérios comerciais regulares. Vorcaro segue colaborando com as autoridades", diz o documento enviado à Folha de São Paulo.

O Banco Central (BC) decretou a liquidação do Banco Master em novembro de 2025 e a liquidação da Reag Trust, em janeiro deste ano. Ao liquidar a Reag, o BC citou "graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do SFN".