Glauber Braga: “Esquerda deve ter uma candidatura própria no RJ”

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) afirmou, entrevista à TV 247, que o campo da esquerda precisa construir uma candidatura própria ao governo do Rio de Janeiro, desvinculada de projetos do centrão e de alianças com as forças políticas associadas ao governador Cláudio Castro.

“A gente tem que ter uma candidatura própria de esquerda no Rio de Janeiro. Isso é fundamental”, afirmou Braga, ao defender que os programas eleitorais retomem bandeiras históricas do campo progressista fluminense.

“Uma candidatura que relembre Brizola, que defenda a reestatização da Cedae, que possa falar em tarifa zero no transporte público do Rio de Janeiro e que cumpra a legislação de valorização dos trabalhadores, professores e professoras”, declarou, ao detalhar o que considera um programa mínimo para a disputa estadual.

Questionado sobre seu próprio futuro eleitoral, diante do processo que resultou na suspensão de seu mandato por seis meses, evitando a cassaçãoo imediata, o parlamentar afirmou que há duas hipóteses em debate dentro do PSOL: uma nova candidatura à Câmara dos Deputados ou uma pré-candidatura ao governo do estado. Ele ressaltou, no entanto, que a decisão será coletiva.

“Eu vou cumprir com disciplina a decisão que coletivamente for adotada”, afirmou. Assista: