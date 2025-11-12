Bolsonaro deve cumprir pena na Papuda, diz Kakay

247 - O jurista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, avaliou, em entrevista à TV 247, que o lugar adequado para o ex-presidente Jair Bolsonaro cumprir sua pena por liderar a trama golpista é no complexo presidiário de segurança máxima da Papuda, em Brasília-DF. Bolsonaro foi condenado em setembro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 27 anos.

Segundo Kakay, a prisão na Papuda "é o que determina a Lei". Se Bolsonaro for para a prisão domiciliar, todos os presos com problemas de saúde devem ter o mesmo direito, argumentou, rejeitando a possibilidade de benefícios serem concedidos ao ex-presidente condenado.

Na entrevista, Kakay também comentou o relatório do deputado federal e secretário de Segurança Pública de São Paulo em licença, Guilherme Derrite, sobre a lei antifacção. "É inconstitucional", afirma, sobre as mudanças propostas pelo membro do governo Tarcísio de Freitas. Assista na TV 247: