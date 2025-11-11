Ibaneis diz não saber se Bolsonaro tem saúde para viver na Papuda

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou nesta terça-feira (11) que o sistema prisional da capital tem condições físicas para receber Jair Bolsonaro (PL), mas admitiu não saber se o ex-presidente “teria saúde” para suportar a rotina da Papuda.

“Quem vai decidir é o Supremo. A Seape só cumpre. As condições do presídio eu conheço – e nós temos condições físicas. Agora, não conheço a saúde do ex-presidente. Não sei como está, não o visito, não somos amigos. Não vou saber se ele tem condições de viver em presídio e com a alimentação que tem lá”, disse Ibaneis à coluna Grande Angular, do portal Metrópoles.

A fala foi feita após o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitar os embargos de declaração da defesa de Bolsonaro e manter a condenação de 27 anos e três meses de prisão pelo crime de tentativa de golpe de Estado. O julgamento ainda será encerrado oficialmente no dia 14 de novembro, quando a pena poderá começar a ser executada.

Nos bastidores, a expectativa é de que o ex-presidente inicie o cumprimento da pena em regime fechado, possivelmente no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, ou na “Papudinha”, o batalhão prisional da Polícia Militar do DF, onde ficou preso o ex-ministro Anderson Torres.