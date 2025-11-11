Vice-governadora do DF diz que a Papuda não pode receber Bolsonaro: 'dieta especial'

247 - A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou nesta segunda-feira (10) que o Complexo Penitenciário da Papuda não tem condições de receber Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

“Ele precisa de uma dieta especial, tem idade avançada, trata-se de um ex-presidente. Se for bem cuidado, vai ter uma vida prolongada”, justificou Celina em entrevista ao SBT News, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo..

Falta de estrutura adequada no presídio

Segundo a vice-governadora, o sistema prisional do DF não dispõe de infraestrutura para atender às necessidades médicas e alimentares de Bolsonaro. “Não temos condições de preparar uma comida especial de que ele necessita por causa das cirurgias. E, mesmo nas áreas mais isoladas, as condições não são adequadas para um ex-presidente”, afirmou.

Celina Leão é aliada próxima da família Bolsonaro e amiga da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Em maio, participou de um ato em Brasília em defesa da anistia dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, ao lado do casal.

Prisão domiciliar e julgamento no STF

Desde agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar preventiva em outro processo, que apura tentativa de obstrução de Justiça no julgamento da trama golpista. Na última sexta-feira (7), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou por unanimidade um recurso da defesa. O julgamento no plenário virtual segue até o dia 14, e o início do cumprimento da pena dependerá do trânsito em julgado.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, deverá definir o local onde a pena será cumprida. A expectativa, segundo a reportagem, é que o ex-presidente seja levado para uma cela na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, espaço recentemente reformado para recebê-lo.

Pedido de avaliação médica foi rejeitado

Na semana passada, a Secretaria de Administração Penitenciária do DF solicitou ao STF uma avaliação médica para verificar se o ex-presidente teria condições de cumprir pena na Papuda. O ministro Alexandre de Moraes, no entanto, determinou a exclusão da petição dos autos, por considerar que o pedido não tinha relação direta com a ação penal 2668, referente à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.