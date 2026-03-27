Genoino: "estamos pagando um preço alto por termos tido muita ilusão com a mídia golpista"

247 - O ex-presidente do PT José Genoino fez uma avaliação crítica sobre a relação histórica do partido com a mídia corporativa, apontando erros estratégicos que, segundo ele, ainda impactam o cenário político atual. Para Genoino, houve excesso de confiança em veículos que atuam politicamente contra o campo progressista.

“Estamos pagando um preço por ter tido muita ilusão com a mídia golpista”, afirmou, ao analisar os desafios enfrentados pelo governo e pelo PT na disputa de narrativa pública.

As declarações foram feitas em entrevista ao Bom Dia 247, na qual o ex-deputado discutiu a necessidade de mudanças na comunicação política e na forma de enfrentar a atuação da imprensa tradicional.

Autocrítica sobre relação com a mídia

Genoino destacou que a experiência acumulada ao longo dos anos deveria ter levado a uma postura mais crítica por parte do partido. Ele afirmou que essa autocrítica precisa ser assumida publicamente.

“Eu tinha muita ilusão na mídia e aprendi e faço questão de fazer autocrítica publicamente”, disse.

Na avaliação dele, o problema não é recente e está ligado a episódios históricos em que a mídia atuou politicamente contra governos do PT.

“A mídia corporativista monopolista, ela é um partido, ela não é imparcial, não é neutra, nem independente”, declarou.

Comunicação e disputa política

O ex-presidente do PT também apontou que a comunicação é um dos principais campos de disputa política atualmente, especialmente diante do papel das grandes plataformas digitais.

“O sistema, as redes não é um problema de técnica da esquerda que resolve, não é um problema de iniciativa. Funciona a iniciativa, funciona a técnica, mas é um sistema controlado pelo núcleo mais estratégico do capitalismo hoje, que são as bigtechs”, afirmou.

Para ele, isso exige uma estratégia diferenciada, que vá além da atuação nas redes sociais.

“No meu modo de entender, a relação com as bigtechs é de guerrilha”, disse, ao defender maior mobilidade e autonomia na divulgação de propostas políticas.

Necessidade de postura mais ofensiva

Genoino defende que o PT adote uma postura mais ativa no enfrentamento à mídia e à narrativa dominante, abandonando uma posição defensiva.

“Eu acho que a gente tem que ser mais ofensivo nesse debate”, afirmou.

Ele também criticou a manutenção de relações institucionais com veículos que, segundo ele, atuam contra o partido. “A gente esqueceu a palavra de ordem do Paulo Henrique Amorim. O pig é o pig mesmo”, declarou.

Ao concluir sua análise, Genoino reforçou que a disputa política exige clareza sobre o papel da comunicação e enfrentamento direto às estruturas que influenciam a opinião pública no país.