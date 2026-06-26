Genoino:“O governo tem que assumir quais são suas prioridades e disputar essa agenda”

247 - O ex-presidente nacional do PT José Genoino afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa explicitar com mais clareza suas prioridades legislativas e liderar a disputa política em torno de sua agenda, em vez de permitir que adversários ditem o debate público. A declaração foi feita em entrevista ao Bom Dia 247, da TV 247.

Segundo Genoino, o Executivo deve concentrar esforços na aprovação de projetos considerados estratégicos antes do início da campanha eleitoral, mobilizando sua base política e dialogando diretamente com a população sobre a importância dessas propostas. Para ele, não basta negociar no Congresso: é necessário disputar a narrativa política em torno das iniciativas do governo.

“O governo tem que assumir que são essas prioridades e vamos trabalhar para construir alianças que aprovem essas prioridades antes da campanha eleitoral”, afirmou.

Na avaliação do dirigente petista, três temas deveriam ocupar posição central na agenda governamental: a regulamentação dos minerais críticos e das terras raras, a proposta que reduz a jornada de trabalho ao extinguir a escala 6x1 e as medidas relacionadas à política energética e aos impactos da crise internacional do petróleo.

Para Genoino, essas pautas precisam ser apresentadas de forma didática à sociedade. “Está na hora da liderança do Planalto e dos líderes do governo na Câmara e no Senado explicitarem para a população por que esses temas são importantes”, disse.

O ex-deputado argumentou que a falta de uma comunicação mais incisiva permite que a oposição ocupe espaço no debate político e mantenha o foco em temas que, segundo ele, desviam a atenção das ações do governo.

“Temos que colocar uma pauta substantiva. A pauta das terras raras, da forma como o governo enfrenta a crise do petróleo e do fim da jornada 6x1. Precisamos sair dessa agenda negativa”, afirmou.

Disputa política além do Congresso

Genoino também sustentou que a governabilidade depende de duas frentes simultâneas: a articulação parlamentar e a disputa política perante a sociedade. Em sua avaliação, restringir a ação do governo às negociações no Congresso enfraquece a defesa de projetos considerados prioritários.

“O governo tem que denunciar mais claramente o que querem com essas pautas-bomba. A governabilidade precisa ter duas pernas: uma na relação com o Congresso e outra na disputa política”, afirmou.

Ele argumentou que propostas de forte impacto fiscal apresentadas pela oposição podem ser neutralizadas caso o governo exponha seus efeitos e amplie o debate público. Para Genoino, a comunicação política é um elemento decisivo para impedir que essas iniciativas sejam naturalizadas.

“O governo tem que falar, ocupar os meios de comunicação e fazer essa disputa. Se a gente não disputa, eles vão viabilizando a pauta-bomba”, declarou.

Na entrevista, Genoino também afirmou que a extrema direita busca manter o debate público concentrado em conflitos e crises para alimentar um ambiente de instabilidade política. Em sua avaliação, a resposta do governo deve ser deslocar o foco para propostas concretas voltadas ao desenvolvimento nacional e aos direitos sociais.

A defesa de uma comunicação mais assertiva sobre a agenda legislativa se soma à avaliação do ex-presidente do PT de que o governo dispõe de uma pauta capaz de mobilizar o eleitorado, desde que apresente suas prioridades de forma coordenada e permanente.