“IA sem regras ameaça eleições”, alerta Jandira Feghali

247 - A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) manifestou preocupação com o impacto da inteligência artificial nas eleições brasileiras e afirmou que a ausência de regras pode comprometer a integridade do processo democrático. Ao discutir o tema, ela destacou que a falta de regulamentação representa um risco concreto diante do avanço tecnológico e do uso político dessas ferramentas.

As declarações foram feitas em entrevista ao programa Boa Noite 247, na qual a parlamentar também abordou o cenário político nacional, a conjuntura do Rio de Janeiro e propostas em debate no Congresso. Segundo Jandira, a regulação da IA se tornou uma pauta urgente no Legislativo.

Durante a conversa, a deputada foi enfática ao tratar do tema: "Entrar numa eleição sem regulamentar IA, eu acho que é um risco muito grande". Ela lembrou que já existe um projeto em tramitação no Congresso e que uma comissão especial foi criada para discutir o assunto, com a realização de dezenas de audiências públicas.

De acordo com Jandira Feghali, o debate ocorre em um contexto em que o Brasil ainda não conseguiu estabelecer regras mais amplas para as plataformas digitais. “Nós precisamos avançar porque é muito temerário com um instrumento tecnológico que pode, não pode tudo, mas pode quase tudo”, afirmou.

A parlamentar também alertou para possíveis interferências externas no processo eleitoral brasileiro. Sem citar ações concretas, ela mencionou o cenário internacional e disse que há preocupação com o uso de ferramentas digitais para influenciar eleições. "Eles vão tentar interferir criando certos caos, certos conflitos e principalmente na comunicação que eles dominam", declarou.

Debate sobre IA ganha força no Congresso

O projeto de regulação da inteligência artificial citado pela deputada já passou pelo Senado e agora está em análise na Câmara dos Deputados. Segundo Jandira, a expectativa é que o relator apresente um parecer para votação em breve.

O avanço desse debate ocorre em meio a uma crescente preocupação global com o impacto da IA na política. Estudos e análises apontam que tecnologias digitais têm ampliado a capacidade de disseminação de conteúdos e narrativas, muitas vezes de forma coordenada e com forte alcance social.

Contexto político e desafios eleitorais

Além da questão tecnológica, a deputada também comentou o cenário eleitoral brasileiro e as dificuldades enfrentadas pelo campo progressista, especialmente no ambiente digital. Para ela, há uma diferença significativa entre as estratégias de comunicação política.

"A nossa estratégia ainda não é boa do conjunto da esquerda", reconheceu, ao mencionar o alcance e a profissionalização da comunicação de grupos adversários.

Jandira também avaliou que fatores como o custo de vida e falhas na comunicação institucional influenciam a percepção do governo entre diferentes segmentos da população, especialmente entre as mulheres.

Redução da jornada de trabalho e agenda social

Outro tema abordado na entrevista foi a proposta do governo federal de reduzir a jornada de trabalho para o modelo 5x2, sem redução salarial. A deputada classificou a iniciativa como histórica e afirmou que há possibilidade de aprovação ainda no primeiro semestre.

Segundo ela, a medida pode beneficiar especialmente as mulheres, que acumulam responsabilidades domésticas e profissionais. “Para as mulheres, uma folga ampliada é a possibilidade de viver”, disse.

Crise política no Rio de Janeiro

No âmbito estadual, Jandira descreveu um cenário de instabilidade política no Rio de Janeiro, com vacâncias simultâneas em cargos importantes e dificuldades estruturais. Ela destacou problemas econômicos e sociais, além da influência do crime organizado e de grupos religiosos no ambiente político.

A deputada também avaliou possíveis cenários eleitorais no estado, incluindo a hipótese de eleição indireta ou direta para o governo, a depender de decisões do Supremo Tribunal Federal.

Ao final da entrevista, reforçou a necessidade de fortalecer o debate público e institucional diante dos desafios atuais, com destaque para o impacto das novas tecnologias no processo democrático.