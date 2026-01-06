João Cezar de Castro Rocha: o Brasil nunca teve uma direita tão entreguista como agora

247 - A captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos, descrita pelo convidado como um “sequestro”, abriu uma nova fase de tensão internacional e, na avaliação do escritor e historiador João Cezar de Castro Rocha, expôs um padrão antigo — e pouco debatido no Brasil — de intervenção norte-americana na América Latina. Para ele, o episódio evidencia a volta de uma lógica imperial que dispensa justificativas ideológicas e assume, de forma explícita, a disputa por recursos naturais estratégicos, como petróleo e “terras raras”.

A análise foi feita por João Cezar de Castro Rocha em entrevista ao programa Boa Noite 247, exibido pela TV 247. Ao longo do diálogo, ele sustentou que a chave para entender o momento atual não está na Doutrina Monroe, frequentemente citada, mas na radicalização posterior formulada no início do século 20: “O que realmente está em jogo hoje em dia é o retorno anacrônico de algo que se fala muito pouco no Brasil, que é o corolário Roosevelt”.





Segundo o historiador, o corolário de 1904 consolidou a ideia de que Washington teria “o direito e, sobretudo, o dever” de intervir militarmente em países latino-americanos em crise — especialmente quando dívidas e instabilidade colocassem em risco interesses empresariais dos EUA. Ele recuperou um exemplo histórico para ilustrar o mecanismo: a derrubada do presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, em 1954, após uma reforma agrária que atingiu terras da United Fruit Company. “Foi a primeira grande operação psicológica da CIA”, afirmou, ao descrever como, em poucos meses, o governo foi desestabilizado.

Na leitura de João Cezar, o que diferencia a conjuntura atual é a ausência de “verniz ideológico” — elemento que, no passado, servia como justificativa pública para operações desse tipo. “Havia, pelo menos, a preocupação de um verniz ideológico”, disse, ao citar a Guerra do Iraque e a retórica das “armas de destruição em massa”, além do discurso da “luta contra o terror”. Agora, ao contrário, ele vê uma postura escancarada: “Você não pode fazer política sem símbolo… dizer só ‘porque eu quero o petróleo deles’… é muito explícito”.

Na entrevista, João Cezar de Castro Rocha destacou declarações atribuídas a Donald Trump, segundo as quais o governo norte-americano passaria a “gerenciar o petróleo” da Venezuela. Para o historiador, a afirmação sintetiza um grau inédito de cinismo na política externa de Washington. “Essa disfarçatez pagará um preço. Pode não pagá-lo de imediato, mas essa disfarçatez vai pagar um preço porque não existe nenhuma justificativa”, afirmou, ao sustentar que a exposição explícita dos interesses econômicos tende a gerar desgaste político e isolamento internacional.

O historiador também destacou que, além de uma crise no direito internacional, haveria um problema interno nos EUA caso a ação militar tenha ocorrido sem aval do Congresso. “Pela Constituição norte-americana, o Donald Trump não pode se engajar em ações de guerra sem aprovação no Congresso”, disse, apontando que o governo precisaria enquadrar a operação como combate ao terrorismo para ampliar margem de ação. Ele citou ainda a disputa por imagens e informações do episódio, incluindo a cobrança por um “segundo vídeo” que mostraria o confronto, num contexto em que a versão inicial de operação “cirúrgica” foi contestada durante o programa.

Outro eixo central da conversa foi a sucessão institucional na Venezuela e o cálculo político decorrente do sequestro de Maduro. Na entrevista, os apresentadores relataram que Delcy Rodríguez teria assumido como presidenta interina, reafirmando a condição de Maduro como presidente “sequestrado”. João Cezar considerou esse gesto decisivo para frustrar uma estratégia que, segundo ele, buscaria produzir um “vazio” de poder semelhante ao de 1964 no Brasil. “Ao que parece, o cálculo do Trump era algo similar ao que aconteceu no Brasil em 64”, afirmou, recordando o episódio em que se declarou a vacância da Presidência enquanto João Goulart estava em Porto Alegre. Para ele, ao não assumir como presidenta efetiva, mas “de forma interina”, Delcy impediria a contagem de prazos e travaria uma engrenagem que poderia levar a eleições sob influência externa: “Isso já contradiz fortemente o que o Trump, o que a equipe do Trump imaginava”.

A entrevista avançou, então, para um alerta mais amplo: a reconfiguração da ordem internacional. João Cezar afirmou que, se a ação na Venezuela se consolidar, abre-se um precedente em que “os países mais fortes farão o mesmo com países mais fracos”. Ele conectou esse risco ao enfraquecimento de mecanismos multilaterais e ao impacto em outras regiões: “Se essa… ação for bem-sucedida, isso abre um precedente perigosíssimo para o mundo… É o fim completo da ordem internacional criada após a Segunda Grande Guerra”.

No trecho mais contundente sobre política brasileira, o historiador direcionou críticas à direita nacional e a parlamentares que, segundo ele, passaram a celebrar a captura de Maduro e a insinuar que o mesmo poderia ocorrer no Brasil. “Na minha opinião, constituem crimes de traição, de traição à pátria”, disse, ao citar postagens e montagens atribuídas a figuras públicas. Em uma das falas mais fortes, João Cezar declarou: “O Brasil nunca enfrentou pessoas com a desfaçatez, com a falta de caráter, com a vilania, com o servilismo…”. E completou, ao tratar de ameaças à soberania: “Ele [um presidente] tem que ser retirado pelo voto. Ele não pode ser sequestrado por uma nação estrangeira”.

O entrevistado também vinculou o tema ao ambiente eleitoral, projetando que 2026 tende a ser marcado por desinformação, manipulação digital e atuação agressiva de plataformas. Ele afirmou que a interferência já estaria em curso e que o peso de tecnologia e redes sociais será determinante: “Haverá interferência nas eleições brasileiras? Muita… A inteligência artificial terá um peso descomunal nessas eleições”. Como exemplo, mencionou a possibilidade de conteúdos falsos em massa circulando por aplicativos de mensagem, com potencial de produzir dano político irreversível.

Ao final, João Cezar sustentou que o desfecho dependerá, sobretudo, de variáveis internas — tanto na Venezuela, pela capacidade de resistência, quanto no Brasil, pela resposta política e institucional. No programa, ele resumiu a gravidade do momento como um divisor histórico: “Ou é o princípio da Terceira Guerra Mundial, ou é o princípio final da decadência americana”, associando o episódio a uma escalada em que a disputa por recursos e zonas de influência pode desmontar freios internacionais e estimular novas ofensivas em diferentes partes do planeta.



