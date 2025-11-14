'Quem armou a confusão foi Hugo Motta', diz Chico Alencar sobre Derrite e PL Antifacção

247 - Em meio ao acirramento do debate sobre o PL Antifacção na Câmara dos Deputados, Chico Alencar (Psol-RJ) criticou duramente a condução da pauta. O parlamentar afirmou que a crise instalada tem origem direta em Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Casa.

Segundo disse o deputado à TV 247, Motta havia garantido que não haveria votações polêmicas nas semanas em que diversos parlamentares estariam em Belém, no Pará, para a COP30. Ele destacou que houve um esforço concentrado anterior justamente para possibilitar uma pauta consensual nesse período. No entanto, o comportamento do presidente contrariou o combinado. “A confusão quem armou foi Hugo Motta, que jurou, garantiu para a gente que não teria nenhuma pauta polêmica nessas duas semanas da COP”, afirmou.

Chico Alencar acusou o colega de usar o tema da segurança pública com fins eleitorais, alegando que o objetivo seria favorecer a extrema-direita nas disputas de 2025. Para ele, a escolha do deputado Guilherme Derrite (PL-SP) como relator teria agravado ainda mais o cenário. “Não só votar esse projeto, que é altamente polêmico, chama para relatar o Derrite, que é o cara e a alma de Tarcísio de Freitas, evidente pré-candidato a presidente da República, por mais que negue”, declarou.

O parlamentar afirmou que Derrite está conduzindo o relatório de maneira confusa e personalista. “O Derrite está derretendo na sua função de relator. É Derrite, derrete, derrota. Derrota por todos os lados, está conseguindo desagradar todo mundo”, ironizou. Ele também criticou a tentativa do relator de alterar fundos ligados à Polícia Federal e de criar novos tipos penais. “Ele quer ser o pai da criança, do ‘Marco Legal da Segurança Pública’. Ele quer ser o grande patrono. Parece que ele é pré-candidato ao Senado por São Paulo ou mesmo ao governo do estado”, disse.

Alencar afirmou ainda que o processo de votação do PL Antifacção se transformou em um “feirão”, com governadores pressionando pela inclusão de pautas como a redução da maioridade penal. Segundo ele, a desordem teria levado até Derrite a pedir uma pausa. “E ele até pediu uma trégua: ‘por favor, não vamos votar agora não; deixa para a semana que vem’”, relatou.

Para o deputado do Psol, a condução da pauta revela um cenário de interesses eleitorais acima das necessidades da população. “Virou um feirão de pré-Natal, onde cada um coloca o seu interesse, sua mercadoria… Isso é um desrespeito à população. Gera mais insegurança ainda para todos nós”, concluiu.