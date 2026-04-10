Rui Falcão: “Flávio é uma capivara ambulante”

247 - Rui Falcão afirmou que Flávio Bolsonaro é uma capivara ambulante e defendeu que o enfrentamento político deve ser feito com base em fatos já conhecidos, ao comentar o cenário eleitoral e a necessidade de contestação pública de sua trajetória.

As declarações foram dadas em entrevista ao programa Boa Noite 247, onde o deputado abordou a atuação política de Flávio Bolsonaro e criticou o que considera ausência de questionamento mais incisivo sobre sua trajetória pública.

Falcão sustentou que há elementos suficientes para embasar críticas sem recorrer a informações não verificadas. Segundo ele, “não são fake news, são coisas ditas por ele, coisas praticadas por ele”. O deputado mencionou episódios envolvendo acusações já conhecidas, como o caso das chamadas “rachadinhas”, além de relações com personagens investigados, afirmando que esses fatos estão documentados.

Ao comentar a estratégia política, o parlamentar defendeu que aliados ampliem a exposição desses episódios. “É preciso já agora na pré-campanha desmascará-lo”, declarou, ao argumentar que a disputa eleitoral deve incluir confronto direto de narrativas com base em registros públicos.

Durante a entrevista, Falcão também fez referência a investigações e episódios envolvendo o senador, citando movimentações financeiras, aquisição de imóveis e relações com figuras controversas. Ele afirmou que essas informações são acessíveis e não exigem construção de acusações novas para serem utilizadas no debate político.

Ao caracterizar Flávio Bolsonaro, o deputado utilizou expressão popular para resumir sua avaliação: “Ele é uma capivara ambulante, não tem uma capivara só. A vida dele é, na linguagem popular, uma capivara ambulante”. Em seguida, reforçou o tom crítico: “É um cara de pau, farsante, tem que botar esse cara para correr”.

Falcão também argumentou que o adversário ainda não enfrentou um nível de oposição proporcional ao que considera necessário. Para ele, a ausência de contestação mais forte contribuiu para preservar a imagem pública do senador até o momento. “Ele foi poupado até agora”, afirmou, ao defender maior atuação de parlamentares e lideranças políticas nesse sentido.

O deputado concluiu que o debate político deve se concentrar na exposição desses elementos já conhecidos, como forma de influenciar a percepção do eleitorado ao longo da disputa eleitoral.