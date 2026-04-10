"Experiência é fundamental", afirma Kassab ao comparar trajetórias de Caiado e Flávio Bolsonaro

247 - O presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, comparou as trajetórias políticas de Ronaldo Caiado (PSD) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ambos pré-candidatos à Presidência da República. As declarações foram feitas na noite de quinta-feira (9), em São Paulo, segundo o jornal O Globo. Durante o evento, Kassab afirmou que a experiência é um critério relevante para o exercício do cargo. "Experiência é fundamental", declarou.

A fala do dirigente do PSD ocorre após manifestação anterior de Caiado sobre o mesmo tema. Na ocasião, o ex-governador também abordou a importância da experiência ao afirmar: "Você prefere ser tratado por um médico com experiência ou por um que não tem?". As declarações integram o debate inicial entre possíveis candidatos à Presidência, com menções diretas à trajetória política de cada nome.

Evento reuniu lideranças políticas

O posicionamento de Kassab foi apresentado durante jantar promovido pelo grupo Esfera Brasil, que reuniu advogados, empresários e políticos. Entre os presentes estava o presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva. No encontro, os participantes discutiram temas relacionados ao cenário político, à economia e às eleições.

Após o evento, Kassab confirmou ter trocado mensagens com o ex-ministro Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo de São Paulo. Segundo ele, a conversa teve caráter cordial.

"Ele enviou uma mensagem de Feliz Páscoa, eu retribuí. Até posso [conversar com ele], porque acho que discutir política pública de ideias é muito importante. Mas o PSD está aqui muito firme na campanha de reeleição do Tarcísio", afirmou. Kassab reiterou o apoio do partido ao atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). "O Tarcísio tem sido um bom governador, merece o nosso apoio e terá o nosso apoio", disse.

A aproximação mencionada ocorre após declarações críticas feitas por Kassab a Haddad no início do ano. Na ocasião, o dirigente afirmou que o desempenho da economia dependia de um ministro da Fazenda com força política suficiente para se impor dentro do governo.