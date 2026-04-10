Quaest divulga nova pesquisa presidencial na próxima quarta

247 - A nova pesquisa Quaest testa um cenário ampliado para a eleição presidencial de 2026, com inclusão de novos pré-candidatos e avaliação de temas políticos e econômicos. O levantamento, previsto para divulgação em 15 de abril, deve medir as intenções de voto em primeiro e segundo turnos, além de captar a percepção do eleitorado sobre o governo e a economia.

De acordo com informações publicadas pelo G1, a rodada de abril marca a primeira vez em que o ex-governador Ronaldo Caiado aparece como único pré-candidato do PSD em uma pesquisa da Quaest. O instituto também incluiu novos nomes na disputa, ampliando o leque de cenários analisados.

A pesquisa deve ouvir 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de abril. Segundo os dados divulgados, o levantamento terá nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os pré-candidatos considerados estão Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão), Aldo Rebelo (Democracia Cristã), além dos novos nomes Cabo Daciolo (Mobiliza), Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP).

A inclusão desses três últimos amplia o espectro político analisado pela pesquisa e introduz novas variáveis na disputa. O levantamento também contempla diferentes simulações de primeiro e segundo turno, permitindo avaliar possíveis cenários de polarização e transferência de votos.

Na rodada anterior, realizada em março, Lula e Flávio Bolsonaro apareciam empatados em uma simulação de segundo turno, indicando um cenário de forte equilíbrio entre os dois principais nomes testados naquele momento.

Além das intenções de voto, a pesquisa desta etapa também deve abordar a avaliação do governo, a percepção sobre a situação econômica, o nível de endividamento das famílias e o impacto do preço dos combustíveis. Outros temas incluídos são apostas esportivas, avaliação do Supremo Tribunal Federal e as relações entre Brasil e Estados Unidos, incluindo repercussões de críticas do presidente Donald Trump ao sistema de pagamentos PIX.