“Se a universidade rejeitar minhas ideias, vou dar aula na rua para o povo”, diz Alysson Mascaro

247 - O filósofo e jurista marxista Alysson Mascaro afirmou, em entrevista à TV 247, que seguirá atuando como professor e intelectual mesmo fora das estruturas universitárias, levando aulas diretamente a espaços públicos, após ser alvo de uma campanha de cancelamento que resultou em sua demissão da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo Mascaro, as denúncias anônimas que motivaram o processo não abalarão seu espírito de luta nem o compromisso com a produção crítica do pensamento e a formação política, que ele pretende continuar exercendo de forma independente.

“Se a universidade não quiser as minhas ideias, porque elas incomodam, porque elas não são o esperado, elas são contra o neoliberalismo, elas são contra a ordem vigente, eu darei aula na rua para o povo”, disse Mascaro.

Mascaro explicou na entrevista o processo de perseguição política e controle do pensamento crítico em ação ao qual foi submetido: “São todos os dias de 2 anos e meio para cá, que um maquinário de haters, perfis anônimos, insidiadores, alguns não mais anônimos, caluniadores, órgãos de imprensa do imperialismo e depois a universidade me acusam”.

Ao defender a continuidade do ensino fora das instituições, Mascaro sustentou que suas ideias não dependem da validação formal para circular. “Eu hoje digo a vocês, eu não preciso das instituições para falar as ideias contra um tempo histórico. Eu preciso do povo. Eu preciso de você que está me acompanhando nesse momento”, declarou.

O jurista também apresentou essa escolha como uma mudança de eixo: do espaço acadêmico para uma atuação diretamente conectada ao público que acompanha seu trabalho.

“Então, a partir de hoje, eu sou um professor do povo, um intelectual do mundo e é nesta rua do mundo onde eu quero estar”, disse. Assista: