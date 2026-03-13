Serafini: "Temos que enfraquecer o bolsonarismo onde o ovo da serpente foi gestado"

247 - O deputado estadual Flávio Serafini (PSOL-RJ) afirmou que a disputa política em torno da possível saída do governador Cláudio Castro (PL) do cargo representa um momento decisivo para a correlação de forças políticas no estado do Rio de Janeiro e também no cenário nacional. Para o parlamentar, o processo pode abrir espaço para enfraquecer o bolsonarismo em um território considerado central para a ascensão desse campo político.

Durante entrevista ao Bom Dia 247, Serafini argumentou que a mudança no comando do governo estadual poderia alterar o equilíbrio político local e repercutir na disputa eleitoral no país. Segundo ele, a eventual retirada do grupo político ligado ao bolsonarismo do governo fluminense teria impacto para além das fronteiras do estado.

“Esse é um debate central e a gente enfraqueceu o bolsonarismo aqui onde o ovo da serpente foi chocado”, afirmou o deputado.

Disputa política no Rio pode influenciar cenário nacional

Na avaliação do parlamentar, a permanência ou não de aliados do bolsonarismo no governo do Rio de Janeiro tem potencial de interferir diretamente no cenário político nacional. Ele destacou que pesquisas eleitorais mostram vantagem de representantes desse campo político no estado e que mudanças no governo poderiam alterar esse quadro.

Serafini afirmou que o impacto poderia ser mensurado também no plano eleitoral nacional. “Hoje nas pesquisas o Flávio Bolsonaro está com uma pequena vantagem aqui no Rio e a gente acredita que, se Cláudio Castro sai do governo e a gente consegue impedir que um aliado dele continue governando, a gente pode mudar a correlação de forças aqui no Rio de Janeiro com impacto na eleição nacional”, disse.

De acordo com o deputado, pequenas variações na votação no estado teriam repercussões relevantes no resultado nacional. “Se a gente muda 4% ou 5% aqui no Rio, isso tem uma repercussão nacional de quase meio ponto percentual a favor do Lula”, afirmou.

Estratégia para retirar o bolsonarismo do governo estadual

O parlamentar defendeu que forças políticas classificadas por ele como parte do “campo democrático” atuem de forma coordenada para impedir que aliados do atual governador permaneçam no comando do estado caso haja mudança no governo.

Segundo Serafini, a estratégia central deve ser a retirada do grupo político que hoje reúne partidos da direita tradicional e da extrema direita no Rio de Janeiro. Ele argumenta que o atual governador conseguiu manter unificada essa base política ao longo do mandato.

“É estratégico a gente tirar esse grupo político do poder que reúne a extrema direita e a direita tradicional aqui no estado do Rio de Janeiro. O Cláudio Castro consegue unificar todo esse campo”, declarou.

Para o deputado, a eventual mudança no comando do Executivo estadual poderia representar uma oportunidade para reorganizar o cenário político fluminense antes da próxima eleição estadual.

Rio como centro político do bolsonarismo

Serafini também destacou que o estado do Rio de Janeiro ocupa posição relevante na trajetória política do bolsonarismo, o que tornaria o confronto eleitoral no estado particularmente simbólico.

Segundo ele, enfraquecer esse grupo político no território onde surgiu e consolidou parte de sua base eleitoral teria significado estratégico. “A gente precisa enfrentar essa eleição sem que os bolsonaristas estejam no governo aqui no estado do Rio de Janeiro”, afirmou.

O deputado reiterou que a disputa política no estado deve ser observada como parte de um processo mais amplo da política nacional. “Esse debate não é importante só para o Rio de Janeiro, ele é importante para o Brasil”, declarou.