Datafolha: 54% dos brasileiros não têm interesse em acompanhar a Copa do Mundo

247 - A maioria dos brasileiros afirma não ter interesse em acompanhar a próxima Copa do Mundo, segundo pesquisa do Datafolha. O levantamento mostra que 54% da população dizem não pretender assistir aos jogos do torneio. O instituto ouviu 2.004 pessoas entre os dias 7 e 9 de abril, e a margem de erro é de dois pontos percentuais, informa o jornal Folha de São Paulo.

Trata-se do maior índice de desinteresse da série histórica iniciada em 1994, superando o recorde anterior registrado antes da Copa de 2018, na Rússia. Em 2022, antes do torneio no Qatar, 51% declaravam pouco interesse. A pesquisa também aponta que 31% dos entrevistados afirmam que não pretendem assistir às partidas. Entre as mulheres, o desinteresse chega a 62%, enquanto entre os homens o índice é de 46%.

Torcedores ouvidos relacionam a baixa empolgação ao momento da seleção brasileira. Sob comando de Carlo Ancelotti, a equipe encerrou as Eliminatórias em quinto lugar, com derrota para a Bolívia na última rodada, além de resultados negativos em amistosos contra Japão, Tunísia e França.

Segundo o Datafolha, apenas 17% dos entrevistados declararam ter “grande interesse” no torneio, o menor percentual da série histórica. O índice já havia sido mais alto em 1994, quando 56% demonstravam forte engajamento.

Entre os mais jovens, o interesse é maior. Nas faixas de 16 a 24 anos e de 25 a 34 anos, 24% e 20% disseram estar muito interessados, respectivamente. Já entre pessoas de 35 a 44 anos, o percentual é de 13%, enquanto entre 45 e 59 anos chega a 14%. Entre os com 60 anos ou mais, o índice é de 15%.