Fábio Porchat é alvo de ação por dívida de condomínio

247 - O humorista Fábio Porchat passou a responder a uma ação de cobrança movida por um condomínio localizado no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, por supostas dívidas condominiais que somam aproximadamente R$ 8,4 mil, segundo Fábia Oliveira, do Metrópoles.

O processo foi iniciado em maio e aponta que o apresentador seria proprietário de um apartamento no edifício. Na ação, o condomínio afirma que Porchat estaria inadimplente em relação a obrigações condominiais referentes aos meses de maio e julho de 2025, além de março e abril de 2026.

Segundo o relato apresentado à Justiça, o condomínio sustenta que tentou resolver a situação de forma amigável antes de recorrer ao Judiciário. A administração também declarou não ter interesse na realização de audiência de conciliação no processo.

Na ação de cobrança, o condomínio pede que Fábio Porchat seja condenado ao pagamento do valor aproximado de R$ 8,4 mil. O caso tramita na Justiça e envolve apenas a cobrança das cotas condominiais apontadas como pendentes pelo autor da ação.