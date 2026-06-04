Com 48,3%, Paes pode vencer no 1º turno no Rio, aponta Paraná Pesquisas

247 - Pré-candidato, Eduardo Paes (PSD) pode vencer a disputa pelo governo do Rio de Janeiro já no primeiro turno, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (4). No cenário estimulado, Paes aparece com 48,3% das intenções de voto no total da amostra e ultrapassa a marca de 50% quando considerados os votos válidos, critério usado pela Justiça Eleitoral para definir vitória em primeiro turno.

A pesquisa, realizada presencialmente com 1.680 eleitores em 62 municípios fluminenses entre os dias 1º e 3 de junho, mostra ampla vantagem de Paes sobre os demais nomes testados. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, com índice de confiança de 95%. O levantamento foi financiado com recursos próprios e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ-05645/2026.

No cenário estimulado de primeiro turno, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, Eduardo Paes lidera com 48,3%. Douglas Ruas (PL) aparece em segundo lugar, com 12,6%, seguido por Anthony Garotinho (Republicanos), com 9,2%.

Na sequência, André Marinho (Novo) registra 4,2%, Wilson Witzel, sem partido, tem 3,1%, Bombeiro Rafa Luz (Missão) soma 2,6%, e William Siri (PSOL) aparece com 0,6%. Brancos e nulos representam 12,9%, enquanto 6,5% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Vitória no 1º turno aparece nos votos válidos

Embora Paes tenha 48,3% no total da amostra, o resultado indica vitória em primeiro turno quando se considera o cálculo dos votos válidos. Nesse critério, são excluídos votos brancos e nulos, o que eleva proporcionalmente o desempenho do líder da disputa.

A legislação eleitoral prevê vitória no primeiro turno quando um candidato obtém mais de 50% dos votos válidos. Com os percentuais divulgados pelo Paraná Pesquisas, Eduardo Paes supera esse patamar no cenário estimulado, mantendo uma vantagem expressiva sobre Douglas Ruas e os demais concorrentes.

Paes também lidera no cenário espontâneo

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista de nomes, Paes também aparece na liderança. Ele foi citado por 15,5% dos eleitores. Douglas Ruas registra 2,7%, enquanto Anthony Garotinho soma 1,2%.

Cláudio Castro (PL) aparece com 0,7%, embora ele esteja inelegível. André Marinho, Bombeiro Rafa Luz e Wilson Witzel foram citados por 0,2% cada. William Siri aparece com 0,1%, e outros nomes somam 1%.

Nesse cenário, o percentual de eleitores que ainda não definiu voto é elevado. Ao todo, 71,6% não souberam ou não opinaram, enquanto 16,7% disseram votar em branco ou nulo.

Paes abre vantagem em eventual 2º turno

O Paraná Pesquisas também testou um eventual segundo turno entre Eduardo Paes e Douglas Ruas. Nesse cenário, Paes aparece com 60% das intenções de voto, contra 24,5% de Ruas.

Brancos e nulos somam 10,8%, e 4,6% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não opinar. A vantagem de Paes sobre Ruas nesse confronto direto chega a 35,5 pontos percentuais.

Benedita lidera cenários para o Senado

O levantamento também avaliou cenários estimulados para a disputa ao Senado no Rio de Janeiro. No primeiro cenário, Benedita da Silva (PT) lidera com 34,2%, seguida por Marcelo Crivella (Republicanos), com 26%.

Márcio Canella (União) aparece com 21,3%, e Pedro Paulo (PSD), com 20,7%. Em seguida estão Monica Benicio (PSOL), com 11%, Carlos Jordy (PL), com 10,4%, Mauro Campos (Novo), com 9,1%, e Helio Secco (Missão), com 6%.

Nesse cenário, 14,6% disseram que não votariam em nenhum nome, votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 6,8% não souberam ou não opinaram.

No segundo cenário para o Senado, Benedita também lidera, com 35,9%. Márcio Canella aparece com 23,6%, seguido por Pedro Paulo, com 22,8%. Monica Benicio registra 12,2%, Mauro Campos soma 10,7%, Waguinho (Republicanos) tem 10,2%, Carlos Portinho (PL) aparece com 8,9%, e Helio Secco marca 6,5%.

Nesse segundo cenário, 16,4% dos entrevistados declararam voto em nenhum candidato, branco ou nulo. Os que não souberam ou não opinaram somam 7,4%.