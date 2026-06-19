Homem é preso em Goiás suspeito de estuprar e agredir a esposa
Mulher relatou à Polícia Civil que foi violentada, espancada com golpes na cabeça e chutes. Suspeito já tinha passagens por violência doméstica
247 - Um homem de 34 anos foi preso em Piracanjuba, em Goiás, suspeito de estuprar e agredir a própria esposa, de 44 anos, após a vítima procurar a delegacia e relatar ter sido violentada, espancada com golpes na cabeça e chutes. O caso foi atendido por policiais civis da Delegacia de Piracanjuba, e o suspeito foi detido na terça-feira (16), segundo o Metrópoles.
De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a mulher compareceu à delegacia para registrar boletim de ocorrência e afirmou aos agentes que, além das agressões físicas, foi obrigada pelo companheiro a manter relações sexuais. Segundo o relato da vítima, durante o abuso ela também sofreu ofensas verbais e novas agressões.
A vítima informou ainda aos policiais que manteve relacionamento com o suspeito por quatro anos. Nesse período, conforme relatado à polícia, ela teria sido agredida em diversas ocasiões.
Ainda segundo a PCGO, o homem já tinha outras passagens por violência doméstica. Após a prisão, ele passou a responder por estupro, lesão corporal e injúria.
O caso permanece sob apuração da Polícia Civil de Goiás, responsável pelas investigações em Piracanjuba.