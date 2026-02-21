João Campos e Tabata Amaral se casam em Pernambuco

247 - O prefeito do Recife, João Campos, e a deputada federal por São Paulo Tabata Amaral, ambos filiados ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), oficializaram a união neste sábado (21), em cerimônia realizada na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. O evento contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. As informações são do jornal O Globo.

A celebração ocorreu na Capela de São Benedito, de onde o casal compartilhou imagens nas redes sociais após o término da cerimônia. Na publicação conjunta, escreveram: "Com a benção de Deus e abraçados pelo amor de nossas famílias e amigos, damos hoje o primeiro passo na construção da nossa família. Viva o amor!".

Com a benção de Deus e abraçados pelo amor de nossas famílias e amigos, damos hoje o primeiro passo na construção da nossa família. Viva o amor! pic.twitter.com/uVJnHSaU0F — João Campos (@JoaoCampos) February 21, 2026





Relação iniciada em 2019

João Campos e Tabata Amaral, ambos com 32 anos, estão juntos desde 2019. O noivado havia sido anunciado em novembro do ano passado. Durante a campanha de Tabata à Prefeitura de São Paulo, ela divulgou vídeos nas redes sociais relatando o início do relacionamento. Segundo a deputada, os dois se aproximaram enquanto atuavam na defesa de políticas educacionais pelo país.

Ela afirmou que o vínculo se fortaleceu a partir da criação, em 2019, da comissão externa de fiscalização do Ministério da Educação. Tabata relatou ainda que João Campos se declarou "do nada", em um gesto que classificou como "completamente inesperado". Na ocasião, o prefeito do Recife afirmou que a deputada o beijou antes de sua declaração. Em outro vídeo divulgado à época, Tabata disse que, apesar de diferenças pessoais, o casal compartilha objetivos em comum.