Márcio Poncio justifica dívida bilionária de Sarah com a União
Márcio Poncio contesta dívida bilionária atribuída à filha Sarah e diz que inclusão no processo é indevida e sem decisão final da Justiça
247 - Márcio Poncio justificou a dívida bilionária atribuída à filha Sarah com a União, afirmando que a inclusão dela no processo é indevida e está relacionada a um caso antigo envolvendo uma empresa já encerrada. O pastor sustenta que não há decisão judicial definitiva sobre o tema e que os valores cresceram ao longo dos anos devido à incidência de juros. A família Poncio está associada a débitos que ultrapassariam R$ 3 bilhões, sendo mais de R$ 1,7 bilhão vinculado ao nome de Sarah Poncio.
Inclusão no processo é contestada
Em nota enviada à imprensa, Márcio Poncio afirmou que ele e seus familiares foram incluídos de forma indevida em um “suposto grupo econômico” ligado a uma empresa que encerrou suas atividades em 2011. Segundo ele, os débitos teriam origem em 2006, o que explicaria o aumento significativo do valor ao longo do tempo.
“O processo encontra-se atualmente suspenso, pendente de julgamento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), não havendo, até o momento, qualquer decisão definitiva que justifique tais inclusões”, afirmou.
Defesa destaca situação de Sarah Poncio
Um dos principais pontos abordados na manifestação diz respeito à inclusão de Sarah Poncio no processo. De acordo com o pastor, a filha foi vinculada à ação apenas por laço familiar, sem participação direta nos fatos.
“Cumpre ainda esclarecer que Sarah Poncio, de forma absolutamente indevida e descabida, foi incluída única e exclusivamente por ser filha, sendo que, à época dos fatos, possuía apenas 8 anos de idade”, declarou.
Leia a nota na íntegra:
Esclareço que Márcio Poncio, de forma indevida, foi incluído em um suposto grupo económico relacionado a uma empresa encerrada no ano de 2011.
Ressalta-se que os referidos débitos remontam ao ano de 2006, ou seja, há cerca de 20 anos.
O processo encontra-se atualmente suspenso, pendente de julgamento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), não havendo, até o momento, qualquer decisão definitiva que justifique tais inclusões.
Confiamos plenamente na Justiça e temos a convicção de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos, com a correta apuração das responsabilidades no tempo oportuno.
Cumpre ainda esclarecer que Sarah Poncio, de forma absolutamente indevida e descabida, foi incluída única e exclusivamente por ser filha, sendo que, à época dos fatos, possuía apenas 8 anos de idade.
Diante disso, repudiamos veementemente qualquer veiculação de notas jornalísticas irresponsáveis, com o claro intuito de denegrir nossa imagem e distorcer a verdade dos fatos.
As informações em circulação não refletem a realidade jurídica do caso.
MÁRCIO PONCIO e seus familiares.