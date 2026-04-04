Márcio Poncio justifica dívida bilionária de Sarah com a União

247 - Márcio Poncio justificou a dívida bilionária atribuída à filha Sarah com a União, afirmando que a inclusão dela no processo é indevida e está relacionada a um caso antigo envolvendo uma empresa já encerrada. O pastor sustenta que não há decisão judicial definitiva sobre o tema e que os valores cresceram ao longo dos anos devido à incidência de juros. A família Poncio está associada a débitos que ultrapassariam R$ 3 bilhões, sendo mais de R$ 1,7 bilhão vinculado ao nome de Sarah Poncio.

Inclusão no processo é contestada

Em nota enviada à imprensa, Márcio Poncio afirmou que ele e seus familiares foram incluídos de forma indevida em um “suposto grupo econômico” ligado a uma empresa que encerrou suas atividades em 2011. Segundo ele, os débitos teriam origem em 2006, o que explicaria o aumento significativo do valor ao longo do tempo.

“O processo encontra-se atualmente suspenso, pendente de julgamento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), não havendo, até o momento, qualquer decisão definitiva que justifique tais inclusões”, afirmou.

Defesa destaca situação de Sarah Poncio

Um dos principais pontos abordados na manifestação diz respeito à inclusão de Sarah Poncio no processo. De acordo com o pastor, a filha foi vinculada à ação apenas por laço familiar, sem participação direta nos fatos.

“Cumpre ainda esclarecer que Sarah Poncio, de forma absolutamente indevida e descabida, foi incluída única e exclusivamente por ser filha, sendo que, à época dos fatos, possuía apenas 8 anos de idade”, declarou.

Leia a nota na íntegra:

Esclareço que Márcio Poncio, de forma indevida, foi incluído em um suposto grupo económico relacionado a uma empresa encerrada no ano de 2011.

Ressalta-se que os referidos débitos remontam ao ano de 2006, ou seja, há cerca de 20 anos.

O processo encontra-se atualmente suspenso, pendente de julgamento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), não havendo, até o momento, qualquer decisão definitiva que justifique tais inclusões.

Confiamos plenamente na Justiça e temos a convicção de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos, com a correta apuração das responsabilidades no tempo oportuno.

Cumpre ainda esclarecer que Sarah Poncio, de forma absolutamente indevida e descabida, foi incluída única e exclusivamente por ser filha, sendo que, à época dos fatos, possuía apenas 8 anos de idade.

Diante disso, repudiamos veementemente qualquer veiculação de notas jornalísticas irresponsáveis, com o claro intuito de denegrir nossa imagem e distorcer a verdade dos fatos.

As informações em circulação não refletem a realidade jurídica do caso.

MÁRCIO PONCIO e seus familiares.