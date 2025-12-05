Passageiros são retirados às pressas de avião no Aeroporto de Guarulhos após incêndio em equipamento (vídeo)

247 - Um princípio de incêndio em um equipamento de solo mobilizou equipes de emergência e levou à evacuação completa de um avião da Latam na noite desta quinta-feira (4), no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. As informações foram divulgadas pelo g1, que também confirmou que não houve feridos.

Segundo a companhia aérea, o voo partiria de São Paulo com destino a Porto Alegre, mas os passageiros tiveram de deixar a aeronave logo após o embarque, quando a fumaça gerada pelo equipamento ativou os protocolos de segurança. O equipamento que pegou fogo é operado por uma empresa terceirizada.

Evacuação por finger e escorregadeira

Em nota, a Latam explicou que os passageiros foram retirados da aeronave por duas rotas: a ponte de embarque (finger) e a escorregadeira de emergência (escape slide).

“A fumaça gerada pelo equipamento acionou os protocolos de segurança. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque (finger) e pela escorregadeira (escape slide), todos com auxílio dos funcionários treinados para esse tipo de situação”, afirmou a empresa.

Vídeos registrados por testemunhas mostram as chamas próximas ao avião, iluminando parte da lateral da aeronave enquanto equipes tentavam conter o fogo.

A concessionária GRU Airport foi procurada pela reportagem, mas ainda não havia se pronunciado até a mais recente atualização.

Relato de passageiro: “houve um aviso para evacuar a aeronave imediatamente”

Entre os passageiros a bordo estava Lucas Lima, que contou ter vivido momentos de tensão, apesar de não haver sinais de fumaça dentro da cabine no início da evacuação.

“Estavam acomodando as pessoas mesmo após o embarque encerrado. Quando estávamos quase todos sentados, houve um aviso para evacuar a aeronave imediatamente. Aí todos se levantaram, alguns sem entender muito bem e tentando pegar a mala”, relatou.

Segundo ele, a ordem para deixar tudo para trás foi dada de maneira urgente:

“Veio outro aviso e os comissários gritavam para deixar os pertences e sair pela frente imediatamente. De dentro, não havia fumaça nem cheiro, e não conseguíamos entender por que tinha que evacuar”, afirmou.

Lucas acrescentou que o voo estava completamente cheio e que, após o incidente, a Latam forneceu voucher de R$ 150 para alimentação enquanto reorganizava o transporte dos clientes.

Reacomodação e desfecho da viagem

A Latam informou que 159 passageiros chegaram a Porto Alegre às 2h54 desta sexta-feira (5), em outro voo disponibilizado pela empresa. Dez outros clientes seguiram viagem por via terrestre ou foram incluídos em voos posteriores.

A companhia disse continuar acompanhando o caso internamente e ressaltou que colaboradores treinados conduziram todo o procedimento de emergência.