Avião de carga de grande porte cai em Louisville, nos EUA

(Reuters) - A UPS informou nesta terça-feira (4) que um de seus aviões de carga de fuselagem larga com três tripulantes a bordo caiu em Louisville, Kentucky, e segundo a polícia local há registro de feridos.

"O voo 2976 da UPS caiu por volta das 17h15, horário local, nesta terça-feira, 4 de novembro, depois de partir do Aeroporto Internacional Louisville Muhammad Ali, em Kentucky", disse a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) em um comunicado. O avião estava a caminho de Honolulu, segundo o comunicado.

O canal de televisão WLKY exibiu imagens de vídeo do acidente no momento em que ele ocorreu, com uma enorme bola de fogo irrompendo quando o avião atingiu o solo.

Uma fonte do governo informada sobre o assunto disse que o vídeo parecia mostrar o avião em chamas enquanto percorria a pista antes de explodir em uma bola de fogo.

A UPS afirmou que ainda não havia confirmado nenhum ferimento ou vítima devido ao acidente com um de seus aviões MD-11.

O aeroporto de Louisville abriga o UPS Worldport, um centro global para as operações de carga aérea da empresa de entregas e sua maior instalação de manuseio de pacotes do mundo.

O acidente provavelmente interromperá as entregas da UPS e de seus principais clientes, incluindo a Amazon e o Serviço Postal dos Estados Unidos.

Ao cair da noite, imagens aéreas ao vivo transmitidas pela WLKY, uma afiliada local da CBS, mostraram o brilho vermelho-alaranjado das chamas dos incêndios acesos no solo pelo acidente, espalhados por quase um quilômetro.

O aeroporto de Louisville disse que o campo de pouso foi fechado após o incidente, enquanto o Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville disse que estava respondendo a relatos de um acidente de avião e que haviam sido registrados feridos.

"Kentucky, estamos cientes de um acidente de avião relatado perto do Aeroporto Internacional de Louisville. Os socorristas estão no local e compartilharemos mais informações assim que disponíveis. Por favor, ore pelos pilotos, pela tripulação e por todos os afetados. Compartilharemos mais informações em breve", disse o governador do Kentucky, Andy Beshear, no X.

De acordo com os registros da FAA, o cargueiro MD-11 envolvido no acidente tinha 34 anos. A Boeing, proprietária do programa MD-11, preferiu não comentar.

O FlightRadar24 informava que o avião, que começou a operar com a UPS em 2006, havia voado de Louisville para Baltimore nesta terça-feira, antes de retornar a Louisville. O voo de Louisville para Honolulu normalmente leva 8 horas e meia, segundo o serviço de rastreamento de voos.

(Reportagem de Gnaneshwar Rajan em Bengaluru, David Shepardson em Washington, Dan Catchpole em Seattle, Chris Thomas e Juby Babu na Cidade do México e Steve Gorman e Lisa Baertlein em Los Angeles)

