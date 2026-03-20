Vorcaro cita reunião com Anitta e empresários de apostas

247 - Mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, indicam que ele teria organizado uma reunião com a cantora Anitta, o irmão dela, Renan Machado, e empresários ligados ao setor de apostas esportivas. O conteúdo integra uma investigação da Polícia Federal e foi divulgado por Paulo Cappelli, do Metrópoles.

O diálogo, datado de 9 de setembro de 2024, mostra Vorcaro informando à então namorada, Martha Graeff, sobre o encontro. “A Anitta vai vir agora com o irmão dela. Vamos fazer uma reunião bem rápida, de no máximo uma hora. Já falei que às 22h todo mundo out [fora], porque tenho jantar com o amor da minha vida”, escreveu.

Participantes e resistência ao encontro

Na sequência da conversa, Graeff questiona quem participaria da reunião. Vorcaro detalha: “São quatro amigos meus, sócios de um negócio de bet, a Anitta e o irmão dela”.

Ainda nas mensagens, a companheira do banqueiro demonstra desconforto com a presença da cantora. “Você se importa em encontrar com a turma?”, perguntou Vorcaro. A resposta foi direta: “Eu não vou encontrar com ela, já falei”.

Contexto e desdobramentos

Dois dias após a troca de mensagens, em 11 de setembro de 2024, Anitta participou do MTV Video Music Awards, realizado em Nova York, cidade onde Vorcaro residia naquele período. Não há detalhes sobre o tipo de negócio de apostas mencionado pelo banqueiro nas conversas.

No cenário recente, empresas do setor de apostas têm ampliado presença em eventos ligados à artista. A plataforma Bet.Bet, por exemplo, patrocinou a turnê “Ensaios da Anitta” em 2025, cuja temática foi “Maratona da Jogação”, com referências a modalidades esportivas.

Renan Machado, irmão de Anitta, atua como sócio e figura central na gestão da carreira da cantora. Ao longo dos anos, ele desempenhou funções como produtor executivo e empresário, participando diretamente de decisões estratégicas e projetos profissionais.

Investigação da Polícia Federal

As mensagens analisadas fazem parte de material apreendido no celular de Daniel Vorcaro no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. Até o momento, não há indicação de que Anitta seja investigada ou tenha qualquer envolvimento com as apurações relacionadas ao caso envolvendo o Banco Master.