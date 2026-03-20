Ex-presidente do BRB busca a PF para negociar delação

247 - O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, estaria avaliando a possibilidade de firmar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF). A sinalização teria sido feita por pessoas próximas ao ex-dirigente da instituição financeira, que procuraram a corporação para indicar a disposição de Costa em colaborar com as investigações, relata Larissa Rodrigues, da CNN Brasil.

O movimento ocorre após o empresário Daniel Vorcaro, dono do banco Master, ser transferido para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília e dar início aos procedimentos iniciais para um acordo de colaboração premiada.

O recado encaminhado à PF indica que Paulo Henrique Costa também estaria disposto a prestar esclarecimentos e eventualmente fechar um acordo. Ainda conforme a apuração, essa não seria a primeira tentativa do ex-presidente do BRB de se aproximar das autoridades. Em fevereiro, ele teria buscado a Polícia Federal para prestar um novo depoimento, mas as tratativas não avançaram naquele momento.

Apesar da nova sinalização, investigadores da PF afirmaram que o interesse em negociar uma delação com Costa diminuiu nas últimas semanas. A prioridade da corporação, neste momento, é avançar nas tratativas relacionadas ao empresário Daniel Vorcaro, cuja colaboração é considerada central para o andamento das investigações.

Fontes ligadas à apuração indicam que a possibilidade de um acordo com o ex-presidente do BRB não está descartada, mas deverá ser analisada em uma etapa posterior. A eventual retomada das negociações dependerá do avanço das investigações e dos elementos que surgirem a partir de outras delações em curso.

Procurada pela CNN Brasil, a defesa de Paulo Henrique Costa não se manifestou até a publicação da matéria.