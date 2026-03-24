Economia da Ásia deve crescer 4,5% em 2026, aponta relatório do BFA

247 - A economia da Ásia deve manter seu protagonismo no cenário global e registrar expansão de 4,5% em 2026, consolidando-se como principal motor de crescimento mundial. A projeção consta em relatório divulgado nesta terça-feira (24) pelo Fórum Boao para a Ásia (BFA), que destaca o fortalecimento das economias da região e sua crescente relevância no sistema econômico internacional, informa o Global Times.

De acordo com o documento intitulado Relatório Anual 2026 sobre Perspectivas Econômicas Asiáticas e Progresso da Integração, a participação da Ásia no Produto Interno Bruto (PIB) global deve avançar de 49,2% em 2025 para 49,7% em 2026, considerando a paridade de poder de compra. O levantamento reforça a tendência de aumento contínuo da influência econômica asiática no mundo.

Integração regional ganha força

O relatório aponta que as bases da integração comercial no continente seguem em fortalecimento. A dependência do comércio intra-regional aumentou de 56,3% em 2023 para 57,2% em 2024, indicando que as principais economias asiáticas estão intensificando suas relações comerciais entre si.

Nesse contexto, China e Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) são apontadas como pilares centrais da estabilidade regional. Segundo o documento, "China e Asean continuam a se destacar como os dois 'pilares de estabilidade' da região".

Além disso, as economias da Ásia-Pacífico vêm migrando de uma integração individual em cadeias globais de valor para um modelo mais coletivo, baseado na cooperação regional. Esse movimento tem sido acompanhado pela ascensão de diversos países na cadeia produtiva, impulsionados pelo apoio mútuo dentro da própria região.

Destino prioritário de investimentos

A Ásia também mantém sua posição como principal destino mundial de investimento estrangeiro direto, impulsionada por sua resiliência econômica, potencial de crescimento e atratividade para investidores internacionais. China e Asean aparecem novamente como os mercados mais relevantes nesse cenário.

O relatório ressalta ainda o avanço tecnológico da região, especialmente no campo da inteligência artificial. Segundo o documento, o centro global de desenvolvimento dessa tecnologia está gradualmente se deslocando da Europa e dos Estados Unidos para a Ásia.

Nesse processo, o texto destaca que "aproveitando suas amplas populações digitais, ecossistemas diversificados de aplicações e estruturas políticas coerentes, as economias asiáticas estão evoluindo rapidamente de seguidoras para líderes em inteligência artificial".

Fórum Boao e agenda regional

Fundado em 2001, o Fórum Boao para a Ásia é uma organização internacional não governamental e sem fins lucrativos dedicada a promover a integração econômica regional e aproximar os países asiáticos de seus objetivos de desenvolvimento.

A edição de 2026 do encontro ocorre entre os dias 24 e 27 de março, com o tema "Construindo um futuro compartilhado: novas dinâmicas, novas oportunidades e nova cooperação", reunindo líderes políticos, empresariais e especialistas para discutir os rumos da economia regional e global.