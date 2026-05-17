Xi defende avanço do sistema intelectual chinês em filosofia e ciências sociais

247 – O presidente da China, Xi Jinping, defendeu a aceleração da construção de um sistema intelectual chinês nas áreas de filosofia e ciências sociais, como parte do esforço para promover o desenvolvimento de alta qualidade desses campos do conhecimento.

A declaração foi publicada pelo Global Times, a partir de uma instrução de Xi sobre o avanço da filosofia e das ciências sociais no país. Xi, que também é secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, afirmou que a produção teórica e acadêmica chinesa deve contribuir para a modernização do país.

Segundo Xi, desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, realizado em 2012, a comunidade chinesa de filosofia e ciências sociais vem avançando de forma constante na inovação do conhecimento, na inovação teórica e na inovação metodológica.

O presidente chinês destacou que esse processo já resultou em um conjunto de pesquisas consideradas valiosas para o país. Ele também enfatizou a necessidade de aprofundar a pesquisa sistemática e acadêmica, bem como a interpretação das novas teorias do Partido.

Para Xi, a China deve acelerar a construção de um sistema intelectual próprio em filosofia e ciências sociais, capaz de responder melhor às questões colocadas pela própria China, pelo mundo, pelo povo e pelos tempos atuais.

A orientação reforça a centralidade atribuída por Pequim à produção de conhecimento com características chinesas, em um momento em que o país busca consolidar sua modernização e ampliar sua influência intelectual no cenário internacional.

Xi afirmou ainda que o desenvolvimento de alta qualidade da filosofia e das ciências sociais deve alcançar novos progressos e oferecer “sabedoria e força” para o avanço da modernização chinesa.