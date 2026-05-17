China e EUA fecham acordo preliminar para ampliar comércio agrícola e reduzir tarifas

247 – China e Estados Unidos chegaram a um acordo preliminar para ampliar o comércio agrícola bilateral por meio de reduções tarifárias e avanços em questões de acesso a mercado, informou neste sábado o Ministério do Comércio chinês.

As informações são da Reuters, em reportagem assinada por Ella Cao e Lewis Jackson. Segundo o ministério, os acordos ainda são “preliminares” e deverão ser “finalizados o mais rápido possível”, após a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Pequim.

As importações agrícolas chinesas provenientes dos EUA continuam sujeitas a uma tarifa adicional de 10%. As rodadas tarifárias do ano passado derrubaram fortemente o comércio entre os dois países: segundo dados do Departamento de Agricultura dos EUA, as compras chinesas caíram 65,7% em 2025, para US$ 8,4 bilhões.

O Ministério do Comércio da China afirmou que os dois lados pretendem promover o comércio bilateral, incluindo produtos agrícolas, por meio de reduções tarifárias recíprocas sobre uma série de itens. A pasta, porém, não detalhou quais produtos serão contemplados.

Analistas de mercado esperam um corte de 10% nas tarifas sobre a soja. A medida poderia permitir que esmagadoras privadas chinesas retomassem compras que ficaram praticamente paralisadas durante a safra norte-americana do ano passado, período em que os comerciantes estatais foram praticamente os únicos compradores.

“As reduções de tarifas sobre produtos agrícolas marcariam uma normalização do comércio agrícola entre a China e os EUA, permitindo que os compradores comerciais voltassem a entrar no mercado”, disse Johnny Xiang, fundador da AgRadar Consulting, com sede em Pequim.

Além das tarifas, os dois países também concordaram em “resolver ou fazer progressos substanciais” em barreiras não tarifárias e questões de acesso ao mercado, informou o ministério chinês. O avanço ocorre em meio à tentativa de recomposição das relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo, após um período de forte retração nas trocas agrícolas.