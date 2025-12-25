Xi Jinping preside reunião do Partido Comunista da China sobre conduta partidária e combate à corrupção

247 - O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou, nesta quinta-feira (horário de Pequim), uma reunião estratégica para discutir e planejar as ações do partido voltadas ao aprimoramento da conduta partidária, ao fortalecimento da integridade institucional e ao combate à corrupção. O encontro foi presidido por Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, que conduziu os debates sobre as prioridades políticas e disciplinares para os próximos anos, destaca reportagem do Global Times.

A reunião avaliou os avanços obtidos ao longo de 2025 no âmbito da supervisão disciplinar e das políticas anticorrupção implementadas pelo partido.

De acordo com o balanço apresentado, ao longo de 2025 as autoridades de inspeção e supervisão disciplinar em todos os níveis intensificaram as ações voltadas à melhoria da conduta, à promoção da integridade e ao enfrentamento direto da corrupção. Sob a liderança do Comitê Central do PCCh, com Xi Jinping em seu núcleo, o partido manteve uma postura firme contra práticas irregulares, alcançando novos progressos e resultados considerados relevantes pelos dirigentes.

Durante a reunião, foi enfatizado que, em 2026, os órgãos responsáveis pela inspeção disciplinar deverão avançar na implementação de uma autogovernança plena e rigorosa do partido. A orientação é adotar padrões mais elevados e medidas mais eficazes, com o objetivo de oferecer uma base sólida para o desenvolvimento econômico e social da China ao longo do 15º Plano Quinquenal, que abrange o período de 2026 a 2030.

Antes da reunião ampliada do Birô Político, Xi Jinping também presidiu um encontro do Comitê Permanente do órgão. Nessa ocasião, foram apresentados relatórios detalhados sobre o trabalho desenvolvido em 2025 pela Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh e pela Comissão Nacional de Supervisão, além de informes sobre os preparativos para a Quinta Sessão Plenária da 20ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar.

Segundo o cronograma divulgado, a Quinta Sessão Plenária está programada para ocorrer entre os dias 12 e 14 de janeiro de 2026, quando devem ser consolidadas decisões estratégicas relacionadas à disciplina partidária e ao fortalecimento dos mecanismos de supervisão interna.