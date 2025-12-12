TV 247 logo
      Reunião Central sobre o Trabalho Econômico da China é realizada em Beijing

      A reunião definiu também oito prioridades para o trabalho econômico de 2026

      Reunião Central sobre o Trabalho Econômico da China é realizada em Beijing (Foto: CGTN)

      CGTN – A Reunião Central sobre o Trabalho Econômico da China foi realizada nos dias 10 e 11 em Beijing. O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, participou da reunião e proferiu um importante discurso.

      Outros membros do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang e Li Xi também estiveram presentes. Xi Jinping fez um resumo sobre o trabalho econômico de 2025 e uma disposição para o próximo ano.

      De acordo com a reunião, 2025 mostrou-se um ano extraordinário, pois o Comitê Central do Partido, que tem o camarada Xi Jinping como núcleo, uniu e liderou todo o Partido e o povo de todas as etnias do país com o intuito de enfrentar as dificuldades, trabalhar com afinco, aplicar de forma firme o novo conceito de desenvolvimento, promover o desenvolvimento de alta qualidade, coordenar as situações internas e internacionais e adotar políticas macroeconômicas mais ativas e eficazes, garantindo que os principais objetivos do desenvolvimento econômico e social sejam alcançados com sucesso.

      A reunião definiu também oito prioridades para o trabalho econômico de 2026: incentivar o consumo para construir um mercado doméstico forte, criar novas forças motrizes por meio de inovação, fortalecer a dinâmica e vitalidade do desenvolvimento de alta qualidade através de reforma, continuar ampliando a abertura ao exterior para promover cooperações e ganhos mútuos, insistir no desenvolvimento coordenado para promover a integração das zonas rurais e urbanas e as interações entre diferentes regiões, promover de forma abrangente a transformação de baixo carbono, trazer mais benefícios verdadeiros para o povo, especialmente no aumento de empregos e resolver de maneira pro-ativa e segura os riscos em setores-chave.

      Fonte: CMG

