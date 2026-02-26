Xi pede largada forte do 15º Plano Quinquenal e cobra execução “integral” das decisões do Partido

247 – O presidente Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), orientou os principais quadros do Partido a garantirem um “bom começo” para o 15º Plano Quinquenal, que cobre o período de 2026 a 2030. A mensagem reforça a ideia de que a próxima etapa do planejamento chinês deverá ser marcada por disciplina política, foco na implementação e cobrança por resultados palpáveis na vida da população.

A informação foi publicada pelo Global Times, em texto atribuído à agência estatal Xinhua, após Xi analisar relatórios anuais de trabalho enviados por dirigentes seniores ao Comitê Central do PCCh e ao próprio líder chinês. O conteúdo indica que a avaliação de desempenho e a coordenação política no topo do sistema serão instrumentos centrais para assegurar que diretrizes do Partido se convertam em medidas concretas ao longo do novo ciclo.

Relatórios do alto escalão e recado de comando

Segundo o relato, os documentos examinados por Xi foram apresentados por integrantes do Birô Político e do Secretariado do Comitê Central do PCCh, além de membros de grupos de liderança partidária vinculados a instituições-chave do Estado chinês. Entre elas, estão o Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional (o Parlamento), o Conselho de Estado (o governo central) e o Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.

O conjunto de relatórios também inclui, de acordo com a publicação, secretários de grupos de liderança partidária da Suprema Corte Popular e da Suprema Procuradoria Popular, o que evidencia a abrangência do mecanismo de acompanhamento: Executivo, Legislativo, instâncias consultivas e sistema de Justiça aparecem sob a mesma ênfase de alinhamento e execução.

A leitura política é direta: ao orientar dirigentes de áreas tão sensíveis, Xi reafirma que o início do 15º Plano Quinquenal não será tratado como mera transição administrativa, mas como etapa a ser conduzida com controle e coordenação centralizada, incluindo o cumprimento estrito das prioridades definidas pela cúpula do Partido.

Alinhamento político e ação coordenada como eixo do plano

No texto, Xi convoca os dirigentes a manterem alinhamento com a liderança central do Partido em pensamento, posição política e ação. A formulação indica que a unidade interna é vista como condição para que decisões e planos sejam integralmente implementados, evitando dispersão, agendas concorrentes ou execução fragmentada de políticas.

O recado também reflete uma preocupação recorrente nas diretrizes do PCCh: a distância entre o anúncio de metas e a execução efetiva no território. Ao enfatizar “passos concretos” e implementação plena, Xi aponta para um padrão de governança que busca combinar planejamento de longo prazo, comando político e responsabilização por resultados.

Esse enfoque ganha peso especial porque o 15º Plano Quinquenal (2026-2030) inaugura um novo ciclo de políticas públicas e prioridades nacionais, tradicionalmente acompanhado de metas econômicas, industriais, sociais e tecnológicas. A determinação de “um bom começo” sugere que o governo pretende acelerar a engrenagem já nos primeiros meses do período, reduzindo o tempo de acomodação institucional.

Responsabilidade, disciplina e o “estilo de trabalho” do Partido

Além do alinhamento, Xi pede iniciativa e assunção de responsabilidades “dentro do escopo” de cada dirigente, sinalizando que a cobrança por execução não será apenas genérica. A orientação explicita que cada setor deve agir com autonomia operacional, mas dentro do quadro de diretrizes políticas definidas pelo centro.

O texto também destaca a exigência de cumprimento rigoroso da decisão de “oito pontos” do Comitê Central sobre melhoria de conduta, com suas regras detalhadas de implementação. Na prática, trata-se de uma diretriz disciplinar voltada a orientar comportamento e padrões de trabalho no aparelho do Partido e do Estado, com foco em reduzir práticas indevidas e reforçar a austeridade administrativa.

Ao recolocar essa exigência no contexto do novo Plano Quinquenal, Xi associa desempenho de governança a disciplina interna. A mensagem implícita é que metas nacionais não dependem apenas de desenho de políticas, mas também de conduta, controle e integridade do aparato encarregado de aplicá-las.

“Resultados tangíveis” e a cobrança por entregas à população

Outro ponto central do recado é o apelo para que dirigentes liderem pelo exemplo e adotem uma visão “correta” sobre desempenho de governança, buscando entregar conquistas “tangíveis” ao povo por meio de trabalho sólido e dedicado. A expressão remete a um padrão de legitimação política baseado em capacidade de entrega: políticas públicas e gestão são avaliadas pela transformação efetiva percebida na sociedade.

Esse componente dialoga com um aspecto característico do modelo chinês de planejamento: a tentativa de combinar metas macroeconômicas e setoriais com indicadores concretos de bem-estar, infraestrutura, serviços e melhoria da qualidade de vida, ainda que o texto divulgado não detalhe quais serão as áreas prioritárias do 15º Plano.

Ao insistir em “resultados tangíveis”, Xi também delimita uma expectativa de eficiência administrativa. Em outras palavras, não basta seguir diretrizes: é preciso demonstrar impacto. E, ao atribuir essa responsabilidade ao alto escalão, o líder chinês busca induzir um padrão de cobrança em cascata, do centro às províncias, e das instituições nacionais aos níveis locais.

Ambiente político “limpo e íntegro” como meta de governança

O texto conclui ressaltando que esforços devem ser feitos para fomentar um ambiente político “limpo e íntegro”. A ênfase reforça a dimensão institucional do recado: o início do Plano Quinquenal deve ocorrer em um contexto de conformidade, disciplina e correção política, com mecanismos de supervisão e exigência de padrões.

Essa diretriz se conecta ao argumento de que a capacidade de planejamento de longo prazo depende de estabilidade institucional e de um corpo dirigente que execute decisões com coesão e previsibilidade. No enquadramento apresentado, o ambiente político não é um elemento periférico, mas parte do próprio “motor” de implementação do plano.

O que o recado sinaliza para 2026-2030

Embora a nota não apresente metas específicas do 15º Plano Quinquenal, o recado de Xi delimita os pilares de condução do período 2026-2030: unidade de comando, execução integral de decisões, responsabilização por áreas, disciplina de conduta e foco em entregas concretas à população. Em termos de narrativa política, trata-se de afirmar que o planejamento não será apenas um documento, mas um compromisso de implementação, acompanhado de cobrança sobre quem governa.

Ao colocar a orientação após a leitura de relatórios anuais de dirigentes, Xi também sinaliza que a avaliação interna do desempenho do alto escalão seguirá como instrumento de controle e coordenação, e que o “bom começo” do novo ciclo será tratado como teste imediato de capacidade de governo.

A mensagem, publicada pelo Global Times com atribuição à Xinhua, reforça que o início do 15º Plano Quinquenal será marcado por uma combinação de disciplina política e pragmatismo de execução, com o Partido cobrando alinhamento e resultados como condição para que as decisões centrais se convertam em políticas aplicadas no cotidiano do país.