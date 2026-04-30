Derrota histórica dos EUA no Vietnã completa 51 anos e simboliza colapso de intervenção imperialista

247 – A queda de Saigon, em 30 de abril de 1975, permanece como um dos episódios mais emblemáticos do século XX, simbolizando a derrota militar e política dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã e o colapso de uma das mais agressivas intervenções imperialistas da Guerra Fria. Naquele dia, tanques do Vietnã do Norte atravessaram os portões do Palácio Presidencial em Saigon, pondo fim ao regime do Vietnã do Sul, apoiado por Washington, e encerrando oficialmente um conflito que durou mais de duas décadas.

O episódio consolidou a vitória das forças revolucionárias vietnamitas e abriu caminho para a reunificação do país sob um governo socialista, formalizada em 1976. A cidade de Saigon foi rebatizada como Ho Chi Minh, em homenagem ao líder da independência vietnamita e figura central da resistência anticolonial.

Intervenção dos EUA e escalada militar

A presença dos Estados Unidos no Vietnã intensificou-se a partir da década de 1960, sob o pretexto de conter o avanço do comunismo no Sudeste Asiático, dentro da lógica da chamada “teoria do dominó”. Na prática, tratou-se de uma intervenção direta para sustentar um regime aliado em Saigon, em meio a um processo de descolonização e luta pela autodeterminação nacional.

O conflito atingiu seu auge entre 1965 e 1973, quando mais de 500 mil soldados norte-americanos estavam mobilizados no território vietnamita. A guerra foi marcada por bombardeios massivos, uso de armas químicas como o agente laranja e episódios de extrema violência contra a população civil.

Apesar do poderio militar dos EUA, a resistência vietnamita — baseada em estratégias de guerra de guerrilha, conhecimento do território e forte mobilização popular — conseguiu desgastar progressivamente as forças invasoras.





Derrota militar e crise interna nos EUA

A partir do final dos anos 1960, a guerra tornou-se cada vez mais impopular dentro dos próprios Estados Unidos. Milhões de pessoas foram às ruas em protestos, denunciando os custos humanos, econômicos e morais do conflito.

A ofensiva do Tet, em 1968, representou um ponto de inflexão ao demonstrar a capacidade de resistência das forças vietnamitas, mesmo diante da superioridade militar norte-americana. A partir daí, a narrativa de vitória dos EUA começou a ruir.

Os Acordos de Paris, assinados em 1973, formalizaram a retirada das tropas norte-americanas. No entanto, o governo do Vietnã do Sul, já fragilizado, não resistiu por muito tempo sem o apoio direto de Washington.

Queda de Saigon e retirada caótica

Nos dias que antecederam 30 de abril de 1975, o avanço das tropas do Vietnã do Norte foi rápido e decisivo. A capital sul-vietnamita entrou em colapso político e administrativo.

As imagens da evacuação de cidadãos norte-americanos e aliados vietnamitas por helicópteros a partir da embaixada dos EUA tornaram-se um símbolo global do fracasso da intervenção. A operação, marcada por desorganização e desespero, evidenciou o fim de uma estratégia que custou milhões de vidas.

Reunificação e legado histórico

Com a vitória das forças revolucionárias, o Vietnã foi reunificado sob a liderança do Partido Comunista. O país iniciou um longo processo de reconstrução após anos de devastação, consolidando sua soberania nacional.

A derrota dos Estados Unidos no Vietnã teve profundas repercussões geopolíticas. O episódio expôs os limites do poder militar norte-americano e inspirou movimentos de libertação nacional em diversas regiões do mundo.

Além disso, a guerra deixou marcas duradouras na sociedade norte-americana, incluindo traumas entre veteranos, questionamentos sobre a política externa e maior resistência interna a intervenções militares.

Símbolo da luta anticolonial

Mais de cinco décadas depois, o 30 de abril é celebrado no Vietnã como o Dia da Reunificação, reafirmando a vitória de um povo que resistiu a sucessivas tentativas de dominação externa — primeiro colonial francesa, depois intervenção norte-americana.

A queda de Saigon permanece, assim, como um marco histórico da luta dos povos por autodeterminação e como um exemplo de que, mesmo diante de enorme desigualdade de forças, projetos de dominação podem ser derrotados pela resistência organizada e pela mobilização popular.