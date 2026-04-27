Dia da Educação no Brasil reflete compromisso global e avanços históricos no acesso ao ensino

247 – O 28 de abril, celebrado no Brasil como o Dia da Educação, tornou-se uma data emblemática para refletir sobre o papel transformador do ensino e os desafios históricos de garantir acesso universal e de qualidade. Embora não seja uma data oficial instituída por lei, ela ganhou relevância a partir do Fórum Mundial de Educação de Dakar, em 2000, quando países de todo o mundo — incluindo o Brasil — assumiram compromissos concretos para ampliar o acesso à educação básica.

O encontro de Dakar marcou uma virada global ao estabelecer metas ambiciosas de inclusão educacional, com foco na erradicação do analfabetismo e na universalização do ensino. No Brasil, esse compromisso encontrou eco em políticas públicas que, nos anos seguintes, promoveriam uma das maiores expansões educacionais da história do país.

Educação como vetor de transformação social

A consolidação do 28 de abril como data simbólica no Brasil acompanha um processo mais amplo de valorização da educação como instrumento de desenvolvimento social e econômico. Ao longo das décadas, o país enfrentou desafios estruturais — como desigualdade regional, evasão escolar e falta de acesso ao ensino superior — que exigiram respostas robustas do Estado.

Foi nesse contexto que, a partir dos anos 2000, o Brasil passou a implementar políticas públicas mais abrangentes, com foco na inclusão e na democratização do ensino. A educação deixou de ser vista apenas como um serviço e passou a ocupar o centro de uma estratégia nacional de desenvolvimento.

A expansão educacional nos governos Lula

Durante os governos do presidente Lula (2003–2010), a educação foi tratada como prioridade estratégica. Um dos principais marcos desse período foi a expansão das universidades federais, com a criação de novas instituições e campi em regiões antes desassistidas.

O programa Reuni (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) ampliou vagas no ensino superior público e promoveu a interiorização das universidades, permitindo que milhares de jovens tivessem acesso à educação superior sem precisar migrar para grandes centros urbanos.

Outro avanço significativo foi a criação do Prouni (Programa Universidade para Todos), que concedeu bolsas de estudo em instituições privadas para estudantes de baixa renda, e a reformulação do Fies, ampliando o financiamento estudantil.

Na educação técnica, o governo Lula promoveu uma verdadeira revolução com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, expandindo a rede de ensino técnico e profissionalizante em todo o território nacional.

Lula, Dilma e a valorização da educação (Photo: Brasil 247)

Dilma e a continuidade da inclusão educacional

A presidenta Dilma Rousseff deu continuidade e aprofundou as políticas educacionais iniciadas por Lula. Um dos programas mais emblemáticos de seu governo foi o Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), que ampliou significativamente a oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional.

Dilma também manteve a política de expansão das universidades e institutos federais, consolidando a interiorização do ensino e ampliando o número de matrículas no ensino superior.

Outro marco relevante foi a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014–2024, que estabeleceu metas claras para o setor, incluindo o aumento do investimento público em educação para até 10% do PIB, além da ampliação do acesso à educação infantil e ao ensino superior.

Inclusão e mobilidade social

As políticas implementadas nos governos Lula e Dilma tiveram impacto direto na vida de milhões de brasileiros. Jovens de famílias de baixa renda, muitos dos quais seriam os primeiros a ingressar no ensino superior, passaram a ter oportunidades concretas de formação acadêmica e profissional.

Esse processo contribuiu para a redução das desigualdades e para a formação de uma nova geração de profissionais qualificados, fortalecendo o mercado de trabalho e ampliando a mobilidade social no país.

O significado do 28 de abril hoje

Atualmente, o 28 de abril é mais do que uma data simbólica: é um momento de reflexão sobre os avanços conquistados e os desafios ainda presentes. A educação continua sendo um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, especialmente em um contexto de transformações tecnológicas e mudanças no mundo do trabalho.

A data também reforça a importância de políticas públicas consistentes e de longo prazo, capazes de garantir não apenas o acesso, mas também a qualidade do ensino em todos os níveis.

Ao olhar para a trajetória recente, fica evidente que os compromissos assumidos em Dakar encontraram no Brasil um terreno fértil — especialmente nos anos em que a educação foi tratada como prioridade nacional. O 28 de abril, portanto, simboliza não apenas uma agenda global, mas uma história concreta de avanços, inclusão e transformação social.