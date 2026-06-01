Há 23 anos, a China iniciava o enchimento da barragem das Três Gargantas

247 – Em 1º de junho de 2003, a China iniciou oficialmente o processo de enchimento do reservatório da Usina Hidrelétrica das Três Gargantas, empreendimento considerado um dos maiores projetos de engenharia da história contemporânea.

Localizada no Rio Yangtze, a obra tornou-se um marco da modernização chinesa e um símbolo da capacidade do país de executar projetos de infraestrutura em escala sem precedentes.

O início do represamento elevou gradualmente o nível das águas em mais de cem metros, alterando profundamente a geografia da região.

Um projeto sonhado durante décadas

A ideia de construir uma grande barragem no Yangtze remonta ao início do século XX. Lideranças chinesas viam na obra uma forma de controlar enchentes devastadoras, ampliar a geração de energia e melhorar a navegação fluvial.

Após décadas de estudos e debates, a construção foi aprovada na década de 1990 e transformou-se numa das prioridades estratégicas do governo chinês.

Energia para impulsionar o crescimento

A hidrelétrica foi concebida para atender às crescentes necessidades energéticas da economia chinesa.

Com capacidade instalada superior a 22 mil megawatts, a usina tornou-se a maior geradora hidrelétrica do planeta, fornecendo eletricidade para milhões de residências e indústrias.

O projeto também contribuiu para reduzir a dependência de termelétricas movidas a carvão, importante fonte de emissões de gases de efeito estufa.

Impactos sociais e ambientais

A magnitude da obra também gerou controvérsias. Mais de um milhão de pessoas precisaram ser reassentadas para permitir a formação do reservatório.

Diversos sítios arqueológicos e áreas históricas foram inundados, enquanto especialistas alertaram para impactos ambientais de longo prazo sobre ecossistemas locais.

O governo chinês argumentou que os benefícios econômicos, energéticos e de controle de enchentes compensariam os custos sociais associados ao empreendimento.

Símbolo da nova China

Independentemente das controvérsias, a barragem das Três Gargantas tornou-se um dos símbolos mais visíveis da transformação econômica chinesa.

O projeto demonstrou a capacidade do país de mobilizar recursos financeiros, tecnológicos e humanos em uma escala raramente observada na história contemporânea.

Mais de duas décadas após o início do enchimento do reservatório, a obra permanece como uma das expressões mais marcantes da ascensão da China como potência global e protagonista das grandes transformações econômicas e tecnológicas do século XXI.