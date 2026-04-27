Robinson Crusoé e o nascimento do homem capitalista: como um romance de 1719 revela as bases do colonialismo moderno

247 – Publicado originalmente em 25 de abril de 1719, o romance Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, ultrapassou há muito tempo a condição de simples narrativa de aventura para se consolidar como uma das obras mais emblemáticas da formação do pensamento moderno ocidental. Por trás da história de um náufrago isolado em uma ilha deserta, o livro revela, segundo diversas correntes críticas, os fundamentos do capitalismo emergente e a mentalidade colonial que acompanhou a expansão europeia nos séculos seguintes.

A trajetória de Crusoé, aparentemente marcada pela superação individual e pela engenhosidade, tem sido reinterpretada por estudiosos como uma espécie de alegoria da construção do sujeito burguês. Sozinho, o personagem organiza o espaço, mede o tempo, acumula recursos e transforma a natureza em propriedade — elementos centrais da lógica capitalista nascente.

O indivíduo como empresa

Ao longo da narrativa, Crusoé se comporta como um verdadeiro gestor de si mesmo e do ambiente ao seu redor. Ele registra suas atividades, contabiliza perdas e ganhos, estabelece rotinas produtivas e transforma a ilha em uma unidade econômica funcional.

Essa racionalidade, longe de ser neutra, reflete o espírito de uma época em que o trabalho disciplinado e a acumulação de riqueza começavam a ser elevados à condição de virtude moral. O personagem não apenas sobrevive: ele “empreende” sua própria existência.

Essa leitura aproxima a obra daquilo que o sociólogo Max Weber mais tarde definiria como a ética protestante — um conjunto de valores que ajudou a consolidar o capitalismo moderno, baseado na disciplina, na poupança e na ideia de que o sucesso material é um sinal de mérito.

A natureza como objeto de dominação

Outro aspecto central da obra é a relação de Crusoé com a natureza. A ilha, inicialmente hostil, é gradualmente domesticada e transformada em propriedade privada. Tudo é catalogado, cercado, explorado.

Essa dinâmica antecipa a lógica de exploração dos recursos naturais que marcaria a expansão colonial europeia. A terra deixa de ser um espaço de convivência e passa a ser vista como ativo econômico — algo a ser dominado, organizado e extraído.

Nesse sentido, Robinson Crusoé também pode ser lido como uma metáfora da própria colonização: a transformação de territórios desconhecidos em extensões do poder europeu.

Sexta-Feira e a hierarquia colonial

A chegada do personagem Sexta-Feira aprofunda ainda mais essa dimensão crítica. Ao salvar o nativo, Crusoé imediatamente assume uma posição de superioridade, ensinando sua língua, impondo sua religião e estabelecendo uma relação de subordinação.

Sexta-Feira não é tratado como igual, mas como alguém a ser civilizado. Essa relação reproduz, em escala simbólica, a lógica colonial: o europeu como centro da razão e da cultura, e o outro como objeto de tutela e controle.

A obra, nesse ponto, expõe com clareza a visão de mundo que legitimou séculos de dominação colonial, escravidão e imposição cultural.

Entre a aventura e a ideologia

Embora frequentemente celebrado como uma história de superação, Robinson Crusoé revela, sob uma leitura crítica, uma dimensão ideológica profunda. A exaltação do indivíduo autossuficiente, a naturalização da propriedade privada e a hierarquização entre culturas não aparecem como escolhas, mas como dados “naturais” da realidade.

Esse aspecto torna o romance ainda mais relevante no mundo contemporâneo. Ao apresentar o modelo do indivíduo isolado, responsável exclusivo por seu destino, a obra antecipa uma narrativa que ainda hoje sustenta discursos econômicos e sociais — muitas vezes ignorando as desigualdades estruturais e os contextos históricos.

Atualidade de uma obra fundadora

Mais de três séculos após sua publicação, Robinson Crusoé continua sendo objeto de debate não apenas literário, mas político e filosófico. Sua permanência no imaginário coletivo se deve justamente à sua capacidade de condensar, em forma narrativa, os valores que moldaram a modernidade ocidental.

Ao mesmo tempo em que celebra a capacidade humana de adaptação e sobrevivência, o romance também revela as bases de um sistema que se expandiu globalmente, muitas vezes à custa da exploração de povos e territórios.

Nesse sentido, revisitar a obra hoje é também revisitar as origens de um modelo de mundo — marcado pela centralidade do lucro, pela lógica da dominação e pelas contradições que ainda desafiam as sociedades contemporâneas.