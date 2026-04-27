Saiba quem foi James Monroe, que inspira Trump em sua nova doutrina de dominação da América Latina

247 – O nome de James Monroe voltou com força ao debate internacional nos últimos anos, impulsionado pela estratégia do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reafirmar a influência de Washington sobre a América Latina. Ao recuperar elementos centrais da chamada Doutrina Monroe, a Casa Branca sinaliza uma orientação mais assertiva — e, para críticos, agressiva — na condução de sua política externa no hemisfério.

Monroe, que nasceu em um 28 de abril de 1758, na Virgínia, foi o quinto presidente dos Estados Unidos e uma figura decisiva na consolidação do país como potência emergente no século XIX. Veterano da Guerra de Independência e diplomata experiente, governou entre 1817 e 1825, período em que os EUA buscavam afirmar sua soberania e delimitar sua área de influência no cenário internacional.

Foi nesse contexto que, em 1823, Monroe apresentou ao Congresso a doutrina que levaria seu nome. O princípio, sintetizado na ideia de “América para os americanos”, surgiu como uma resposta ao risco de recolonização da América Latina por potências europeias após as guerras napoleônicas.

De escudo político a instrumento de hegemonia

Embora inicialmente apresentada como uma política de proteção às nações recém-independentes do continente, a Doutrina Monroe rapidamente ganhou outra dimensão. Ao longo das décadas, passou a ser reinterpretada como fundamento para a expansão da influência dos Estados Unidos sobre seus vizinhos.

No século XX, essa lógica foi aplicada em diversas intervenções diretas e indiretas na América Latina, incluindo apoio a golpes de Estado, pressões econômicas e operações militares. A doutrina, assim, deixou de ser apenas um mecanismo defensivo e se consolidou como instrumento de projeção de poder.

De Monroe a Trump (Photo: Brasil 247)

Trump e a nova leitura da doutrina

Sob Donald Trump, a Doutrina Monroe deixou de ser apenas uma referência histórica e voltou a ser explicitamente mencionada como diretriz estratégica. O presidente norte-americano tem reiterado que o hemisfério ocidental deve permanecer sob a esfera de influência dos Estados Unidos, especialmente diante da crescente presença de potências como China e Rússia na América Latina.

Essa reativação ocorre em um momento de intensificação da disputa global por recursos naturais, mercados e alianças políticas. Países latino-americanos, muitos deles integrantes ou próximos de iniciativas como os BRICS, passaram a ocupar posição central nesse tabuleiro geopolítico.

América Latina no centro da disputa

A retomada da Doutrina Monroe por Trump é vista por analistas como parte de uma estratégia mais ampla de contenção de adversários geopolíticos e de reafirmação da hegemonia norte-americana. Medidas econômicas, pressões diplomáticas e alinhamentos políticos têm sido utilizados como ferramentas nesse processo.

Para governos e especialistas da região, o movimento levanta preocupações sobre soberania e autonomia. A América Latina, que nas últimas décadas buscou diversificar suas parcerias internacionais, pode enfrentar um novo ciclo de tensões diante da tentativa de reimposição de uma lógica de dependência.

Um legado em disputa

A figura de James Monroe, mais de dois séculos após sua presidência, permanece como símbolo de uma visão estratégica que moldou o hemisfério. Seu pensamento, reinterpretado ao longo do tempo, continua a influenciar decisões políticas de grande impacto.

No cenário atual, o resgate de sua doutrina por Donald Trump não é apenas um gesto simbólico, mas um indicativo claro de que a disputa pela América Latina segue sendo um dos eixos centrais da geopolítica global.