22 de abril: entenda por que não é mais correto falar em "descobrimento do Brasil"

247 – O 22 de abril, data que durante décadas foi celebrado como o “descobrimento do Brasil”, vem sendo reinterpretado por historiadores, educadores e pesquisadores, que apontam a inadequação do termo à luz de uma compreensão mais ampla e crítica da história. A expressão, amplamente difundida no ensino tradicional, vem sendo substituída por conceitos como “chegada dos portugueses”, “início da colonização” ou até “invasão”, dependendo da abordagem adotada.

A mudança reflete uma revisão profunda da narrativa histórica construída ao longo dos séculos, especialmente a partir de uma perspectiva eurocêntrica. Ao falar em “descobrimento”, pressupõe-se que o território brasileiro não existia enquanto realidade histórica antes da chegada da expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, em 1500. No entanto, pesquisas indicam que milhões de indígenas já habitavam o território, organizados em centenas de povos com línguas, culturas e sistemas sociais diversos.

O problema do termo “descobrimento”

Para especialistas, o principal problema do termo está na ideia implícita de “descobrir algo desconhecido”, ignorando a presença dos povos originários. A narrativa tradicional, consolidada ao longo do período colonial e reforçada por livros didáticos até o século XX, colocava os europeus como protagonistas absolutos da história, relegando os indígenas a um papel secundário ou invisível.

Essa visão começou a ser questionada com mais força a partir da segunda metade do século XX, especialmente com o avanço das ciências sociais, da antropologia e da historiografia crítica. O Brasil pré-colonial passou a ser reconhecido como um espaço complexo, com redes de troca, organização política e conhecimentos sofisticados sobre o território.

Novas abordagens no ensino e na historiografia

A partir dessas transformações, o ensino de história no Brasil também passou por mudanças. Diretrizes educacionais mais recentes incentivam o uso de termos que descrevam o evento de forma mais precisa e menos carregada de juízos implícitos.

Expressões como “chegada dos portugueses” são consideradas mais neutras, por descreverem o fato histórico sem atribuir significado de origem ou descoberta. Já o termo “início da colonização” amplia o foco, destacando o processo histórico que se seguiu, marcado pela exploração econômica, pela imposição cultural e pela violência contra os povos indígenas.

Em abordagens mais críticas, alguns estudiosos utilizam o termo “invasão portuguesa”, ressaltando o caráter conflituoso da ocupação europeia. Essa perspectiva enfatiza os impactos negativos da colonização, como a perda de territórios, a disseminação de doenças e o extermínio de populações indígenas.

Reconhecimento dos povos originários

Outro fator central nessa mudança de linguagem é o reconhecimento crescente da importância dos povos indígenas na formação do Brasil. A Constituição de 1988 e legislações posteriores reforçaram direitos desses povos, contribuindo para uma maior visibilidade de suas histórias e culturas.

Além disso, movimentos indígenas e intelectuais têm desempenhado papel fundamental na revisão das narrativas históricas, questionando conceitos tradicionais e propondo novas formas de contar a história do país.

Nesse contexto, o 22 de abril deixou de ser apenas uma celebração da chegada europeia para se tornar também um momento de reflexão sobre os impactos da colonização e sobre a diversidade cultural que já existia no território brasileiro.

Uma mudança de perspectiva

A substituição do termo “descobrimento” não significa apagar o passado, mas reinterpretá-lo à luz de novos conhecimentos e valores. Trata-se de reconhecer que a história é construída a partir de diferentes pontos de vista e que a linguagem utilizada influencia diretamente a forma como os acontecimentos são compreendidos.

Ao abandonar a ideia de “descobrimento do Brasil”, a historiografia contemporânea busca construir uma narrativa mais inclusiva, que considere tanto a chegada dos europeus quanto a existência e a resistência dos povos que já habitavam o território.

Assim, o 22 de abril de 2026 marca não apenas uma data histórica, mas também a consolidação de uma mudança importante na forma como o Brasil entende sua própria origem.