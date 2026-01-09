Acordo Mercosul–UE fortalece inserção global da indústria química brasileira, diz Abiquim

247 - A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) avaliou de forma positiva a conclusão do Acordo de Parceria entre o Mercosul e a União Europeia, aprovado nesta sexta-feira (9) pelos países do bloco europeu. Para a entidade, o entendimento representa um marco estratégico para a indústria química brasileira ao ampliar o acesso a um dos maiores mercados consumidores do mundo, estimular novos investimentos, fortalecer a inovação e impulsionar uma agenda de sustentabilidade alinhada aos princípios ESG.

“O acordo representa uma oportunidade concreta de reposicionar a indústria química brasileira em cadeias globais de maior valor agregado. Ele amplia o acesso a mercados, incentiva o intercâmbio tecnológico e cria um ambiente mais previsível e moderno para investimentos, especialmente em áreas como bioeconomia, química de base renovável e energia limpa”, afirma André Passos Cordeiro, presidente-executivo da Abiquim.

De acordo com o dirigente, o tratado também contribui para o avanço dos padrões regulatórios e de governança do setor. “Ao incorporar temas como sustentabilidade, propriedade intelectual e comércio leal, o acordo reforça práticas responsáveis e aproxima a indústria química brasileira das exigências do mercado europeu, o que é fundamental para a competitividade de longo prazo”, destaca.

A Abiquim ressalta ainda que o fortalecimento da relação comercial entre os dois blocos ocorre em um momento considerado estratégico, no qual o Brasil busca ampliar sua inserção internacional, diversificar a pauta de exportações e promover a reindustrialização com foco em inovação e baixo carbono. “É um passo relevante para gerar empregos qualificados, estimular investimentos produtivos e contribuir para o crescimento econômico do país”, completa Passos Cordeiro.

O tratado prevê ampla liberalização tarifária para bens industriais e agrícolas, com prazos de desgravação escalonados, respeitando as especificidades e sensibilidades de cada mercado. A oferta do Mercosul contempla a liberalização de aproximadamente 91% dos bens e 85% do valor das importações brasileiras provenientes da União Europeia, enquanto a oferta europeia abrange cerca de 95% dos bens e 92% do valor das importações oriundas do Brasil. O acordo também incorpora capítulos modernos sobre sustentabilidade, compras governamentais, propriedade intelectual e novas tecnologias.