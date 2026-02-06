Governo lança editais de R$ 3,3 bilhões para impulsionar inovação e reindustrialização no Brasil

247 - O governo Lula (PT) anunciou nesta sexta-feira (6) a abertura de uma nova rodada de seleção pública para financiar projetos de inovação tecnológica com foco na reindustrialização nacional. A iniciativa prevê 13 editais de subvenção econômica, com recursos não reembolsáveis que somam R$ 3,3 bilhões, destinados a empresas brasileiras de todos os portes alinhadas às diretrizes da Nova Indústria Brasil (NIB).

A nova etapa integra os Programas Estruturantes e Mobilizadores do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e será executada pela Finep, vinculada ao Programa Mais Inovação. O objetivo, segundo o governo, é estimular o desenvolvimento tecnológico com foco em sustentabilidade, autonomia tecnológica, redução da dependência externa e ampliação da geração de empregos e renda no país.

Os editais contemplam propostas de inovação voltadas para seis setores considerados estratégicos pela Nova Indústria Brasil: cadeias agroindustriais, saúde, infraestrutura, transformação digital, transição energética e defesa nacional. Entre os itens que poderão ser financiados estão despesas com pessoal, consultorias, equipamentos, material de consumo, entre outros custos associados ao desenvolvimento tecnológico.

Distribuição de recursos por áreas estratégicas

A maior parcela dos recursos será destinada à área de Transição Energética, que contará com R$ 500 milhões. Outros segmentos também terão verbas relevantes, com valores distribuídos entre diversas frentes industriais e tecnológicas.

Os setores de Cadeias Agroindustriais, Saúde, Tecnologias Digitais, Base Industrial de Defesa e a Chamada Regional receberão R$ 300 milhões cada. Já o setor de Transformação Mineral terá R$ 200 milhões, enquanto Economia Circular e Cidades Sustentáveis contará com R$ 150 milhões.

A área de Mobilidade Sustentável terá R$ 120 milhões, e o setor de Semicondutores receberá R$ 100 milhões. Além disso, a linha de Desafios Tecnológicos contará com R$ 210 milhões, sendo R$ 60 milhões voltados ao desenvolvimento de um trator para agricultura familiar e R$ 150 milhões destinados ao projeto do Eletrolisador Nacional.

Governo destaca compromisso com inovação e soberania tecnológica

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), afirmou que a iniciativa reforça a prioridade do governo em fortalecer a indústria nacional e ampliar a soberania tecnológica.

“Este governo tem um compromisso inegociável com a inovação, com a igualdade de oportunidades entre as diferentes realidades do nosso Brasil continental, com o fortalecimento da indústria nacional e com a soberania que eleva o país a patamares superiores frente ao mundo. Temos a vocação de impulsionar a produção nacional e seguiremos essa receita que tem gerado frutos substanciais para o desenvolvimento da nossa capacidade produtiva e tecnológica”, declarou.

Editais miram projetos de alto risco e grande impacto econômico-social

De acordo com o governo, as chamadas públicas foram desenhadas para apoiar projetos com elevado grau de inovação, risco tecnológico e grande relevância econômico-social. A proposta é enfrentar desafios considerados prioritários pela Nova Indústria Brasil, envolvendo áreas como insumos farmacêuticos, fertilizantes, inteligência artificial, baterias, transição energética e minerais críticos, entre outros.

Finep prepara novo edital "Conhecimento Brasil" com R$ 500 milhões

Além dos editais anunciados, a Finep informou que realizará, ainda no primeiro trimestre de 2026, uma nova rodada da seleção pública “Conhecimento Brasil”, que passará a incluir não apenas ações de repatriação, mas também estratégias para fixação e atração de pesquisadores de excelência no país.

O novo edital disponibilizará R$ 500 milhões, com foco na geração de conhecimento e inovação, reforçando o compromisso com a valorização do capital humano e a consolidação da base científica nacional.

Parcerias com ICTs serão obrigatórias para empresas participantes

Para submeter propostas aos editais, as empresas deverão obrigatoriamente estabelecer parceria com Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs). Segundo as regras anunciadas, projetos apresentados em rede — com a participação de ao menos duas empresas adicionais e uma ICT — terão condições diferenciadas de contrapartida, como incentivo à integração do sistema nacional de inovação e ao fortalecimento do desenvolvimento regional.

O presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, afirmou que a nova rodada busca ampliar os efeitos da política industrial e reduzir desigualdades regionais.

“O propósito desta rodada de oferta de recursos de subvenção econômica às empresas é contribuir para fomentar a inovação, reduzir assimetrias regionais, promover a transferência de tecnologia e fortalecer a competitividade nacional, de forma que a política pública da NIB alcance os resultados esperados”, disse.

Rodada anterior financiou mais de 200 projetos em todo o país

O governo também destacou os resultados do ciclo anterior, realizado entre 2024 e 2025, quando o MCTI e a Finep lançaram outros 13 editais, com R$ 2,5 bilhões em recursos não reembolsáveis destinados a projetos inovadores.

Segundo Luiz Antônio Elias, a etapa anterior contratou mais de 200 iniciativas. “Foram mais de 200 projetos contratados em todo o país, que estão gerando soluções promissoras que fortalecem a competitividade nacional e aceleram a transformação tecnológica”, afirmou.

Os projetos mobilizaram mais de 400 empresas parceiras, cerca de 2.800 pesquisadores — incluindo mais de 900 mestres ou doutores — e mais de 140 instituições científicas e tecnológicas, reforçando a estratégia de articulação entre empresas e centros de pesquisa no avanço tecnológico brasileiro.