Fazenda projeta PIB de 2,3% em 2026 e prevê nova desaceleração da inflação

247 - O Ministério da Fazenda elevou sua estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 e manteve a projeção de desaceleração para 2026, segundo dados do Boletim Macrofiscal divulgado nesta sexta-feira (6) pela Secretaria de Política Econômica (SPE). O documento também aponta uma expectativa de nova redução da inflação oficial do país ao longo deste ano.

De acordo com o boletim, a projeção de expansão do PIB em 2025 passou de 2,2%, estimativa divulgada em novembro do ano passado, para 2,3% na atualização apresentada nesta sexta-feira. O resultado oficial do crescimento econômico em 2025 ainda não foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Ministério da Fazenda observou que, caso a estimativa se confirme, o desempenho representará uma desaceleração expressiva frente ao crescimento registrado em 2024, quando a economia avançou 3,4%. Além disso, a taxa projetada para 2025 poderá se tornar a menor desde 2020, ano em que o país enfrentou os impactos mais agudos da pandemia da Covid-19, com retração de 3,3% do PIB.

Apesar da revisão feita pelo governo, a projeção oficial permanece próxima da expectativa do mercado financeiro. Segundo o boletim, analistas consultados projetam crescimento de 2,27% para 2025.

Revisão para 2026 mantém cenário de crescimento menor

Para 2026, ano marcado por eleições presidenciais, o Ministério da Fazenda reduziu sua expectativa de crescimento econômico de 2,4% para 2,3%, reforçando a perspectiva de um ritmo mais moderado de expansão.

O documento aponta que a composição do crescimento deve mudar entre os setores produtivos. Segundo a Secretaria de Política Econômica, “por setor produtivo, espera-se desaceleração da agropecuária, compensada por maior expansão da indústria e dos serviços”.

Governo prevê nova queda da inflação em 2025

Além das projeções para o PIB, o Boletim Macrofiscal também apresenta a perspectiva para a inflação oficial do país. A Fazenda estima que o IPCA recue para 3,6% em 2025, repetindo a mesma previsão feita em novembro do ano passado.

Segundo o governo, a desaceleração deve ser sustentada principalmente pelo comportamento dos preços de bens industriais e serviços. O Ministério da Fazenda afirmou que “a inflação de bens industriais e serviços deve continuar a cair, repercutindo o excesso de oferta de bens e os efeitos defasados do enfraquecimento do dólar e da política monetária [alta de juros]”.

Com isso, o cenário traçado pela equipe econômica indica um período de crescimento mais contido nos próximos anos, combinado com inflação em trajetória de redução, influenciada por fatores internos e externos que afetam o consumo e a dinâmica de preços no país.