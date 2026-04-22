Presidente da CNI apoia indicação de Jorge Messias ao STF

247 - O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, manifestou apoio à indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), ressaltando sua atuação na construção de um ambiente de negócios mais transparente e estável, segundo a Folha de São Paulo.

Alban argumenta que a experiência de Messias na Advocacia-Geral da União (AGU) contribuiu para fortalecer a segurança jurídica no país, considerada essencial para atrair investimentos e estimular a geração de empregos. O dirigente da CNI enfatizou que esse aspecto é hoje um dos principais desafios enfrentados pela economia brasileira.

Durante sua defesa, Alban destacou a importância de planejamento de longo prazo para o desenvolvimento nacional. “Nós precisamos de pensar e planejar o País. Por isso, temos defendido um projeto chamado Brasil 2050, cujo um dos pilares é a intransigente defesa da segurança jurídica para atrair investimentos”, afirmou.

A indicação de Jorge Messias foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e segue agora para análise do Senado. A sabatina do indicado está prevista para ocorrer no dia 28 na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A expectativa é que, após a avaliação, o nome seja submetido à votação no plenário ainda no mesmo dia.

O processo de escolha para o STF ocorre em meio ao debate sobre o papel da segurança jurídica no ambiente econômico brasileiro, tema que vem sendo apontado por representantes do setor produtivo como determinante para o crescimento sustentável do país.