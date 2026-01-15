Silveira convida Arábia Saudita e SABIC a ampliarem parcerias com indústria brasileira de óleo e gás

247 - Durante sua agenda oficial na Arábia Saudita, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, intensificou conversas com autoridades do setor energético saudita e com o presidente da Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Abdulrahman Al-Fageeh, para ampliar a cooperação com a indústria brasileira de óleo, gás e petroquímica.

Em reuniões oficiais, Silveira convidou formalmente o presidente da SABIC e executivos da empresa a conhecerem de perto o parque petroquímico brasileiro, com destaque para o Rio de Janeiro, principal hub da produção nacional de óleo e gás.

A avaliação do ministro é que o Brasil reúne escala, estabilidade institucional e oportunidades de integração industrial capazes de atrair investimentos sauditas de longo prazo, com geração de emprego e renda a partir da indústria de base.

A resposta saudita ao convite foi positiva. A SABIC deve montar uma força-tarefa técnica e estratégica para mapear oportunidades concretas de parceria no Brasil, envolvendo desde fornecimento de insumos e tecnologias até investimentos em projetos petroquímicos e de transformação industrial associados à cadeia do petróleo e do gás natural.

O ministro tem trabalhado na relação com os árabes há 3 anos, desde viagem oficial do presidente Lula ao Oriente Médio, e tem avaliado que a tecnologia e a cadeia de produção da empresa saudita estão à frente do que se encontra disponível atualmente no parque industrial brasileiro. Dessa forma, a parceria aceleraria o processo de fortalecimento do Brasil nesse setor.

Gigante global da petroquímica

A SABIC é uma das maiores empresas petroquímicas do mundo e um dos pilares da estratégia industrial da Arábia Saudita.

Controlada majoritariamente pela Saudi Aramco, a companhia atua globalmente na produção de químicos, fertilizantes, plásticos, resinas, metais e materiais avançados, com presença em dezenas de países e forte integração com a cadeia do petróleo e do gás.

No cenário internacional, a SABIC é reconhecida por sua escala, capacidade tecnológica e papel central na agregação de valor aos hidrocarbonetos, transformando matéria-prima energética em produtos de alto valor para indústrias como automotiva, construção, embalagens, agricultura e bens de consumo.

Para o Brasil, a aproximação com a empresa é vista como estratégica. Além de fortalecer a indústria petroquímica nacional, uma eventual parceria com a SABIC pode acelerar a modernização do parque industrial, ampliar exportações, gerar empregos qualificados e consolidar o país como plataforma industrial relevante no Sul Global.