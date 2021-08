Após "tanqueciata", Bolsonaro vira meme e é comparado a ditador da Coreia do Norte

“Kim Be Cil, líder da idiocracia no Brasil”, dizem as postagens contra Bolsonaro nas redes sociais edit

247 - Após organizar exibição de tanques nesta terça-feira, 10, em Brasília, para intimidar o Congresso no dia da votação da “PEC do Voto Impresso”, Jair Bolsonaro foi comparado, em diversas postagens nas redes sociais, com o Líder Supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-Un.

“Kim Be Cil, líder da idiocracia no Brasil”, dizem as postagens contra Bolsonaro.

Não é o chefe de Estado da Venezuela, nem o ditador da Coréia do Norte, é ele, Kim Be Cil, ameaçando golpe ao usar Forças Armadas pra desfilar poderio bélico contra cidadãos e parlamentares do próprio país por não aceitarem suas tentativas anti-democráticas de perpetuar no poder. pic.twitter.com/Qw5giXQPeG August 10, 2021

Líder Supremo: Kim Be Cil https://t.co/On7May0BwV — Rafael Mafei (@RMafei) August 9, 2021



JAIR KIM BE CIL LÍDER DA IDIOCRACIA NO BRASIL #ImpeachmentBolsonaroUrgente pic.twitter.com/ah8Wki9XWB — Bolsonaro Genocida 🏴🇧🇷 (@do_genocida) August 10, 2021

A Marinha do Brasil divulgou nota na noite desta segunda-feira, 9, acerca da realização do desfile de blindados na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Ao longo do dia o evento teve uma grande repercussão negativa, com diversas avaliações de que esta seria uma tentativa de Bolsonaro de, junto com as Forças Armadas, demonstrar força e intimidar os deputados para que votassem a favor do voto impresso.

Segundo a Marinha, a "tanqueciata" e a votação da PEC não estão relacionadas. O desfile terá como objetivo entregar a Bolsonaro um convite para a "Operação Formosa", um exercício militar. "Essa entrega simbólica foi planejada antes da agenda da votação da PEC no Plenário da Câmara dos Deputados, não possuindo relação com a mesma", alega a instituição.

Participarão do comboio 150 viaturas, das quais 14 ficarão em exposição em frente ao prédio da Marinha na Esplanada dos Ministérios.

