'Brasil 2050' debate caminhos para o futuro do país

247 - O Brasil 2050, evento promovido pela Revista Fórum, reunirá na terça-feira (30) especialistas, gestores públicos, pesquisadores e lideranças institucionais para discutir os caminhos do país nas próximas décadas, com foco em transição ecológica, inovação, desenvolvimento social e democracia digital.

A iniciativa, intitulada Diálogos para o futuro: o Brasil em 2050, propõe uma reflexão estratégica sobre os desafios nacionais de longo prazo e terá uma programação organizada em quatro eixos temáticos. O encontro busca aproximar diferentes áreas do conhecimento e da gestão pública em torno de propostas para um Brasil mais justo, sustentável e competitivo.

O evento conta com patrocínio do BNDES, do governo federal, da Vale e da Prefeitura de Maricá, além de parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A presença de representantes de instituições públicas, universidades, centros de pesquisa e áreas estratégicas do Estado reforça o caráter plural da iniciativa.

O primeiro painel será dedicado à transição ecológica, tema central no debate sobre desenvolvimento sustentável e políticas públicas para enfrentar a crise climática. A mediação ficará a cargo de Dri Delorenzo, editora executiva da Revista Fórum.

Entre os participantes estão Tereza Campello, diretora Socioambiental do BNDES e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Suzana Kahan, diretora da Coppe/UFRJ e referência em engenharia e pesquisa tecnológica; e Renato Janine Ribeiro, filósofo, professor titular da USP, ex-ministro da Educação e ex-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

O segundo painel abordará inovação, competitividade e neoindustrialização, temas considerados decisivos para reposicionar o Brasil em cadeias produtivas de maior valor agregado. A mesa será mediada por Miguel do Rosário, jornalista e editor de O Cafezinho.

Participam desse debate Gabriel Medina, secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; José Luis Gordon, diretor do BNDES na área de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior; e Marcio Pochmann, presidente do IBGE e economista com trajetória ligada aos estudos sobre desenvolvimento, trabalho e desigualdade.

A programação também terá um painel sobre desenvolvimento social, com mediação de Ingrid Gerolimich. O debate reunirá nomes ligados à educação, cultura, previdência e políticas públicas regionais.

Estão confirmados Daniel Cara, professor da USP e coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação; Antonio Grassi, diretor-presidente da MARÉ — Maricá, Arte, Roteiro e Experiências; e Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência Social e atual secretário-executivo do Consórcio Nordeste.

A quarta mesa será dedicada a democracia, comunicação e inteligência artificial, em um contexto de crescente preocupação com governança digital, regulação de plataformas, inclusão tecnológica e impactos sociais da inteligência artificial. A mediação será de Keffin Gracher, jornalista, sociólogo e secretário de Comunicação de Maricá, no Rio de Janeiro.

O painel contará com Nina da Hora, cientista da computação e diretora do Instituto da Hora; Renata Mielli, jornalista e coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br); Ivana Bentes, professora titular da UFRJ e pesquisadora nas áreas de comunicação, cultura e tecnologia; e João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

A composição das mesas indica a intenção de ampliar o debate público sobre o futuro do Brasil a partir de diferentes perspectivas. Sustentabilidade, ciência, indústria, educação, cultura, tecnologia, comunicação e democracia aparecem como dimensões interligadas de uma agenda nacional para 2050.

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