"Ciro está adotando discurso de extremíssima direita", diz Florestan Fernandes Júnior

247 - O jornalista Florestan Fernandes Junior, em participação na TV 247 nesta segunda-feira (12), reagiu ao mais recente ataque de Ciro Gomes, candidato à Presidência da Repúlica pelo PDT, contra o ex-presidente Lula (PT).

O pedetista afirmou que Lula é "corrupto" e "desonesto" e mentiu ao dizer que o petista o ataca todos os dias. Lula afagou Ciro Gomes publicamente no debate da Bandeirantes e foi atacado diante de milhões de telespectadores.

Para Florestan, Ciro Gomes adota "um discurso de extremíssima direita". "Ele está voltando ao seu ninho, ao seu histórico da época da juventude, do movimento estudantil. Ele diz que fez parte do movimento estudantil mas ele não diz o que ele fez no movimento estudantil, de que lado ele estava. Seria bom que ele dissesse. Isso é desonestidade. Ficou 13 anos no governo, apoiando o governo do PT até o último momento enquanto tinha cargos no governo, ou a família. Acho desonesto da parte dele, oportunista fazer esse tipo de ataque. Ele não para de atacar", declarou.

O jornalista lembrou da aproximação suspeita entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro (PL) no debate da TV Bandeirantes e questionou o posicionamento do pedetista no eventual segundo turno da eleição presidencial deste ano, que deverá ocorrer entre Lula e Bolsonaro, segundo as pesquisas. "As fotos tiradas dele com o Bolsonaro no debate da Band, aquele 'papinho', um sorrindo para o outro e cochichando no ouvido dá uma ideia ruim para todos nós. Qualquer pessoa que tenha boas ideias para o país, que tenha princípios democrátiocos nem chega perto desse homem [Bolsonaro]. Ele [Ciro Gomes] chega, sorri e fica cochichando no ouvido. É péssimo isso. Eu só pergunto o seguinte: ele vai pagar a passagem de avião para Paris agora em 2022 para seus eleitores ou ele vai sozinho? Eu quero saber daqueles que vão ficar no Brasil, que não têm dinheiro para ir para Paris, aqueles que vão ter que aguentar a extrema direita no poder. O papel que o Ciro está desempenhando é péssimo, mostra um sujeito cheio de rancor, ódio".

Florestan também não deixou de comentar a acusação de Ciro Gomes sobre a família de Lula. O candidato afirmou que o petista tem "filho ladão". Os filhos do ex-presidente acionaram a Justiça. "Um absurdo. O Lula não tem um filho na política! Nenhum! E nenhum deles tem fortunas, como tem a família Bolsonaro. Todos trabalham, dão duro, vivem com recursos pequenos. É horrível alguém fazer esse tipo de acusação contra uma família. Que campanha ele está fazendo? O que é isso? Onde ele chegou? O que ele está querendo com isso? A quel ele está beneficiando com isso?".

