Crise e reinvenção: como a tecnologia abre novas oportunidades para o jornalismo global

247 – O jornalismo global atravessa uma fase de profundas transformações, marcada por pressões econômicas, mudanças tecnológicas e novos hábitos de consumo de informação. Um relatório do FT Strategies, baseado nas previsões do Reuters Institute para 2025, revela um cenário desafiador — mas também repleto de oportunidades estratégicas para veículos que souberem se adaptar e inovar.

O estudo, que ouviu 326 executivos de mídia em 51 países, mostra que, embora apenas quatro em cada dez líderes do setor estejam confiantes no futuro da indústria, há uma percepção crescente de que a reinvenção do jornalismo já está em curso e pode abrir novas frentes de crescimento.

Modelo econômico em transformação cria espaço para inovação

A queda das margens de lucro e o enfraquecimento das receitas tradicionais, como publicidade e circulação impressa, estão forçando as empresas de mídia a repensar seus modelos de negócio.

As margens médias próximas de 5% indicam um ambiente competitivo e desafiador. No entanto, essa pressão também tem impulsionado uma transição acelerada para o digital, com expectativa de aumento significativo nas receitas digitais nos próximos anos.

Esse movimento abre oportunidades claras:

Expansão de assinaturas digitais

Novos produtos jornalísticos baseados em dados

Diversificação de receitas, incluindo serviços e conteúdos premium

Mesmo mercados historicamente dependentes do impresso, como América Latina e Ásia, já se preparam para essa virada, sinalizando um redesenho estrutural da indústria.

Dependência do Google pode virar estratégia de crescimento

O relatório mostra que mais de 40% do tráfego dos veículos de mídia ainda vem de buscas orgânicas, o que evidencia uma forte dependência de plataformas como o Google.

Embora isso represente um risco — especialmente com a entrada da inteligência artificial nos mecanismos de busca — também aponta uma oportunidade estratégica:

Investimento em SEO de qualidade

Produção de conteúdo confiável e verificável

Fortalecimento de marcas como referência de credibilidade

Na prática, veículos que dominarem a lógica de distribuição digital podem ampliar seu alcance global com custos relativamente baixos.

Crise das redes sociais abre espaço para novas plataformas

As redes sociais tradicionais vêm perdendo força como fontes de tráfego. O Facebook registrou queda significativa de acessos, enquanto plataformas como X (antigo Twitter) também reduziram sua relevância.

Mas essa retração está abrindo espaço para novos canais:

Crescimento do WhatsApp como ferramenta de distribuição

Expansão de plataformas baseadas em inteligência artificial

Reconfiguração do papel de comunidades digitais

Além disso, o avanço de ferramentas como ChatGPT e Perplexity já começa a gerar tráfego para sites jornalísticos, ainda que em escala menor — um indicativo de mudança estrutural na forma como o público acessa informação.

Inteligência artificial impulsiona produtividade e novos formatos

A inteligência artificial emerge como uma das principais alavancas de transformação do jornalismo.

O relatório aponta que o uso de IA está crescendo rapidamente, especialmente em:

Produção de conteúdo

Análise de dados

Automação de processos

Estratégias comerciais

Embora existam preocupações — como erros e questões de direitos autorais — a percepção dominante é de que a tecnologia pode aumentar a eficiência das redações e permitir a criação de novos formatos de conteúdo.

Além disso, a IA tende a favorecer operações mais enxutas e escaláveis, o que pode beneficiar veículos independentes e iniciativas digitais.

Jornalismo de personalidade ganha força na era digital

Uma das mudanças mais relevantes identificadas no estudo é a ascensão do chamado “creator journalism” — ou jornalismo baseado em personalidades.

Pesquisas com públicos mais jovens mostram que há uma preferência crescente por indivíduos, em vez de marcas tradicionais, devido à sensação de proximidade e autenticidade.

Esse movimento cria novas possibilidades:

Jornalistas como marcas próprias

Conteúdos mais diretos e personalizados

Expansão de formatos como vídeo curto e podcasts

A combinação entre criadores e plataformas digitais pode redefinir o ecossistema da mídia nos próximos anos.

Fadiga de notícias exige jornalismo mais útil e construtivo

O relatório também identifica um fenômeno crescente: a fadiga informativa. O excesso de notícias negativas tem levado parte do público a se afastar do consumo tradicional de mídia.

Como resposta, surge uma oportunidade estratégica:

Produção de conteúdo mais explicativo e acionável

Jornalismo de soluções

Narrativas mais construtivas e equilibradas

Experiências recentes mostram que conteúdos com abordagem mais positiva e prática podem aumentar significativamente o engajamento.

Disputa por talentos reforça importância da transformação digital

Embora as redações ainda consigam reter jornalistas, há uma dificuldade crescente em atrair profissionais de tecnologia, como engenheiros e cientistas de dados.

Essa lacuna revela um ponto central: o futuro do jornalismo depende cada vez mais da integração entre conteúdo e tecnologia.

Empresas que conseguirem estruturar equipes híbridas terão vantagem competitiva na nova economia da informação.

Interfaces conversacionais podem redefinir o consumo de notícias

O avanço de assistentes digitais e agentes inteligentes aponta para uma mudança de longo prazo na forma como as pessoas consomem informação.

Embora ainda não sejam centrais no acesso a notícias, essas tecnologias tendem a evoluir rapidamente, tornando-se mais proativas, personalizadas e integradas ao cotidiano.

Para o jornalismo, isso abre uma nova fronteira:

Conteúdo adaptado para interfaces conversacionais

Distribuição via assistentes inteligentes

Experiências mais personalizadas para o usuário

Uma indústria sob pressão — mas em reinvenção

O relatório do FT Strategies deixa claro que o jornalismo enfrenta um momento crítico. No entanto, ao mesmo tempo, revela um setor em movimento, explorando novas tecnologias, formatos e modelos de negócio.

A combinação entre inteligência artificial, transformação digital e novas formas de engajamento aponta para um futuro em que o jornalismo não desaparece — mas se transforma profundamente.

Nesse cenário, os veículos que conseguirem inovar, diversificar receitas e fortalecer sua relação com o público terão não apenas condições de sobreviver, mas de liderar a próxima fase da indústria da informação.