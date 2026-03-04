DCM esclarece não ter sido citado na Operação Compliance Zero, ligada ao Master

247 - A divulgação de trechos da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Operação Compliance Zero provocou interpretações equivocadas nas redes sociais ao mencionar a sigla “DCM” em uma conversa reproduzida no documento judicial. O próprio teor da decisão não identifica a sigla como referência ao site Diário do Centro do Mundo, nem menciona o nome do veículo ou de qualquer integrante de sua equipe.

O caso aparece na decisão assinada pelo ministro André Mendonça na Petição 15.556, que autorizou prisões e medidas cautelares contra investigados apontados pela Polícia Federal como integrantes de uma organização criminosa ligada a crimes financeiros, corrupção e lavagem de dinheiro, no âmbito do Banco Master. O documento reproduz conversas extraídas de aplicativos de mensagens entre investigados, utilizadas para descrever o funcionamento interno do grupo.

Contexto em que a sigla aparece

A sigla “DCM” surge em um trecho da decisão que descreve mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro, dono do Master, e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Felipe Mourão.

Na conversa, Mourão explica a divisão de recursos enviados mensalmente por integrantes da organização para custear atividades do grupo conhecido como “A Turma”. O trecho reproduzido na decisão afirma: “Ele manda o mensal e eu divido entre a turma. Mando pra eles. 400 divido entre 6. Os meninos mando 75 pra cada, o meu. O DCM e mais dois editores. É este o mensal”.

O documento judicial registra apenas a transcrição da mensagem e não apresenta qualquer explicação sobre o significado da sigla citada na conversa.

Nota do Diário do Centro do Mundo

Após a circulação de interpretações que associavam a sigla ao site Diário do Centro do Mundo, o veículo divulgou uma nota pública afirmando que a menção não se refere ao jornal.

No comunicado, o DCM afirma que a decisão judicial “em nenhum momento identifica essa sigla como sendo o Diário do Centro do Mundo, tampouco menciona o nome do veículo, sua razão social (NN&A Produções Artísticas Ltda.) ou qualquer integrante de sua equipe”.

A nota também ressalta que não há qualquer informação nos autos que relacione o veículo às pessoas investigadas na operação.

“Não sabemos a que se refere a sigla ‘DCM’ naquele contexto específico. O que é possível afirmar com segurança é que ela não identifica o Diário do Centro do Mundo nem qualquer atividade do veículo”, afirma o comunicado.

Leia a nota do DCM na íntegra:

Nota de esclarecimento — Diário do Centro do Mundo (DCM)

O Diário do Centro do Mundo (DCM) vem a público esclarecer interpretações equivocadas que passaram a circular após a divulgação de trechos de decisão judicial relacionada à chamada “Operação Compliance Zero”.

No documento judicial, há a transcrição de uma conversa privada em que aparece a sigla “DCM”. Em nenhum momento a decisão identifica essa sigla como sendo o Diário do Centro do Mundo, tampouco menciona o nome do veículo, sua razão social (NN&A Produções Artísticas Ltda.) ou qualquer integrante de sua equipe.

Não sabemos a que se refere a sigla “DCM” naquele contexto específico. O que é possível afirmar com segurança é que ela não identifica o Diário do Centro do Mundo nem qualquer atividade do veículo.

O DCM não recebeu recursos, pagamentos ou qualquer benefício das pessoas investigadas na operação e não possui qualquer relação com os fatos apurados.

Cabe ainda observar um ponto evidente: o Diário do Centro do Mundo tem publicado reportagens críticas ao banqueiro Daniel Vorcaro e aos fatos investigados. Não faria qualquer sentido que alguém financiasse um veículo que atua justamente como seu crítico público.

Assim, qualquer tentativa de associar a sigla mencionada na decisão judicial ao Diário do Centro do Mundo constitui interpretação indevida do documento.

O DCM permanece à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários.

Diário do Centro do Mundo