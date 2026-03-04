DCM esclarece não ter sido citado na Operação Compliance Zero, ligada ao Master
Trecho de relatório da PF menciona sigla em conversa sobre divisão de pagamentos, sem identificar qualquer relação com o veículo
247 - A divulgação de trechos da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Operação Compliance Zero provocou interpretações equivocadas nas redes sociais ao mencionar a sigla “DCM” em uma conversa reproduzida no documento judicial. O próprio teor da decisão não identifica a sigla como referência ao site Diário do Centro do Mundo, nem menciona o nome do veículo ou de qualquer integrante de sua equipe.
O caso aparece na decisão assinada pelo ministro André Mendonça na Petição 15.556, que autorizou prisões e medidas cautelares contra investigados apontados pela Polícia Federal como integrantes de uma organização criminosa ligada a crimes financeiros, corrupção e lavagem de dinheiro, no âmbito do Banco Master. O documento reproduz conversas extraídas de aplicativos de mensagens entre investigados, utilizadas para descrever o funcionamento interno do grupo.
Contexto em que a sigla aparece
A sigla “DCM” surge em um trecho da decisão que descreve mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro, dono do Master, e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Felipe Mourão.
Na conversa, Mourão explica a divisão de recursos enviados mensalmente por integrantes da organização para custear atividades do grupo conhecido como “A Turma”. O trecho reproduzido na decisão afirma: “Ele manda o mensal e eu divido entre a turma. Mando pra eles. 400 divido entre 6. Os meninos mando 75 pra cada, o meu. O DCM e mais dois editores. É este o mensal”.
O documento judicial registra apenas a transcrição da mensagem e não apresenta qualquer explicação sobre o significado da sigla citada na conversa.
Nota do Diário do Centro do Mundo
Após a circulação de interpretações que associavam a sigla ao site Diário do Centro do Mundo, o veículo divulgou uma nota pública afirmando que a menção não se refere ao jornal.
No comunicado, o DCM afirma que a decisão judicial “em nenhum momento identifica essa sigla como sendo o Diário do Centro do Mundo, tampouco menciona o nome do veículo, sua razão social (NN&A Produções Artísticas Ltda.) ou qualquer integrante de sua equipe”.
A nota também ressalta que não há qualquer informação nos autos que relacione o veículo às pessoas investigadas na operação.
“Não sabemos a que se refere a sigla ‘DCM’ naquele contexto específico. O que é possível afirmar com segurança é que ela não identifica o Diário do Centro do Mundo nem qualquer atividade do veículo”, afirma o comunicado.
Leia a nota do DCM na íntegra:
Nota de esclarecimento — Diário do Centro do Mundo (DCM)
O Diário do Centro do Mundo (DCM) vem a público esclarecer interpretações equivocadas que passaram a circular após a divulgação de trechos de decisão judicial relacionada à chamada “Operação Compliance Zero”.
No documento judicial, há a transcrição de uma conversa privada em que aparece a sigla “DCM”. Em nenhum momento a decisão identifica essa sigla como sendo o Diário do Centro do Mundo, tampouco menciona o nome do veículo, sua razão social (NN&A Produções Artísticas Ltda.) ou qualquer integrante de sua equipe.
Não sabemos a que se refere a sigla “DCM” naquele contexto específico. O que é possível afirmar com segurança é que ela não identifica o Diário do Centro do Mundo nem qualquer atividade do veículo.
O DCM não recebeu recursos, pagamentos ou qualquer benefício das pessoas investigadas na operação e não possui qualquer relação com os fatos apurados.
Cabe ainda observar um ponto evidente: o Diário do Centro do Mundo tem publicado reportagens críticas ao banqueiro Daniel Vorcaro e aos fatos investigados. Não faria qualquer sentido que alguém financiasse um veículo que atua justamente como seu crítico público.
Assim, qualquer tentativa de associar a sigla mencionada na decisão judicial ao Diário do Centro do Mundo constitui interpretação indevida do documento.
O DCM permanece à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários.
Diário do Centro do Mundo