Estadão defende que delação de Vorcaro seja encerrada se não houver confissão e provas novas

247 – A negociação de um acordo de colaboração premiada envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República passou a ser tratada como um teste decisivo para a credibilidade das instituições brasileiras diante do escândalo do Banco Master. Sem confissão plena, entrega de provas novas e disposição efetiva de colaborar, a delação pode se transformar em um instrumento de autoproteção, e não de interesse público.

A avaliação foi feita em editorial publicado pelo Estadão, sob o título “Vorcaro, o finório”. O texto sustenta que as conversas para uma eventual delação premiada “têm prestado um enorme desserviço ao interesse público” e, por isso, deveriam ser encerradas imediatamente pelas autoridades caso não atendam aos requisitos legais e morais mínimos.

Segundo o jornal, o ponto central de qualquer acordo de colaboração premiada é a admissão dos crimes pelo investigado ou acusado. No caso de Vorcaro, porém, a resistência à confissão, a omissão de fatos relevantes e a tentativa de impor condições para preservar pessoas próximas colocariam em xeque a validade de qualquer negociação.

Colaboração premiada exige utilidade pública

O artigo relembra que a colaboração premiada foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 12.850/2013 e não foi concebida como um benefício automático ao investigado ou réu colaborador. Trata-se de um instrumento que deve atender à “utilidade e interesse públicos”.

Na prática, isso significa que eventuais benefícios concedidos a Vorcaro só poderiam ser justificados se a colaboração fosse efetiva, ampla, voluntária e capaz de produzir resultados concretos para a investigação criminal. O objetivo da lei, ressalta o texto, é proteger a sociedade e fortalecer a persecução penal, não preservar a liberdade, o patrimônio ou o padrão de vida do colaborador.

O primeiro gesto de boa-fé de quem busca esse tipo de acordo, afirma o artigo, deve ser o reconhecimento da própria participação nos ilícitos investigados. O segundo é a entrega integral das informações e provas disponíveis, sem reservas, omissões ou seletividade.

Crítica à tentativa de preservar aliados

O texto é duro ao afirmar que não há colaboração genuína quando o investigado escolhe o que pretende revelar, decide quem deseja proteger ou tenta transformar a delação em mecanismo de blindagem patrimonial.

De acordo com o artigo, “os responsáveis pelo maior crime financeiro de que já se teve notícia no País não podem sair com um centavo no bolso ao fim desse escândalo”. A frase resume a crítica central: a colaboração premiada não pode servir como caminho para preservar fortuna, influência ou relações pessoais construídas ao longo do esquema investigado.

O Estadão também menciona que Vorcaro teria dito a seus advogados que bancou extravagâncias e transferiu dinheiro a autoridades por relações de “amizade”, sem exigir contrapartidas. Para o jornal, uma declaração desse tipo reforçaria a percepção de que não há, da parte do ex-banqueiro, interesse genuíno em colaborar, mas sim em assegurar vantagens futuras.

PF e PGR já teriam provas robustas

Outro ponto destacado é que Vorcaro não estaria em posição legal, moral ou material de ditar os termos de sua delação. Segundo o artigo, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já dispõem de um conjunto robusto de provas reunidas no âmbito da Operação Compliance Zero.

Entre os elementos citados estão celulares do ex-banqueiro, documentos apreendidos, registros de movimentação financeira e outros materiais coletados pela PF. Esse acervo, afirma o texto, formaria uma “usina de provas” capaz de subsidiar uma futura ação penal independentemente da palavra de Vorcaro.

O artigo também aponta que os desdobramentos recentes da investigação, incluindo a prisão do pai de Vorcaro e a descoberta de uma suposta “mesada” ao senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, indicariam que a apuração continua avançando apesar do silêncio seletivo do ex-banqueiro.

Delação só faria sentido com fatos novos

Diante desse cenário, a utilidade de uma eventual colaboração premiada só se justificaria, segundo o texto, se Vorcaro apresentasse informações novas, comprováveis e capazes de ampliar de forma significativa o alcance das investigações.

Caso o objetivo seja apenas ganhar tempo, melhorar as condições de custódia na Superintendência da Polícia Federal em Brasília ou preservar “amigos”, o acordo não teria valor jurídico nem institucional relevante.

O artigo afirma que um acordo nesses termos “não valerá o papel em que for escrito”. A crítica se concentra na possibilidade de que a delação, em vez de revelar toda a extensão do caso Banco Master, acabe funcionando como uma negociação limitada, seletiva e favorável ao próprio investigado.

Credibilidade das instituições em jogo

O texto também aborda o impacto político e institucional do caso Banco Master. Segundo o artigo, o escândalo atingiu a Praça dos Três Poderes, chegou ao Supremo Tribunal Federal e abalou a confiança dos cidadãos nas instituições republicanas.

Para o Estadão, a sociedade tem o direito de esperar que todos os envolvidos com Vorcaro sejam investigados com rigor, independentemente dos cargos que ocupem. Qualquer sinal de indulgência poderia comprometer não apenas a investigação em curso, mas também a credibilidade do próprio instituto da colaboração premiada.

A conclusão do artigo é direta: no caso Banco Master, a melhor resposta institucional seria encerrar as conversas sobre delação, seguir adiante com as provas já reunidas contra Daniel Vorcaro e permitir que a Justiça cumpra seu papel.